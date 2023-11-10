Президент Италии Серджо Маттарелла в сопровождении дочери Лауры Маттареллы прибыл в Узбекистан с официальным визитом накануне вечером 9 ноября, сообщила пресс-служба правительства.

В международном аэропорту Ташкента их встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Утром 10 ноября начались основные мероприятия официального визита президента Италии. В сопровождении Абдуллы Арипова Серджо и Лаура Маттарелла посетили парк «Новый Узбекистан» и возложили цветы к подножию монумента Независимости.