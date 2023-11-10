Янгихаётский районный суд по уголовным делам Ташкента 12 октября вынес приговор в отношении водителя, сбившего насмерть пешехода. «Газета.uz» изучила судебное решение на сайте Верховного суда Узбекистана.

Согласно материалам делам, подсудимый Ш. П. работал начальником Управления финансов, экономики и государственно-частного партнёрства Агентства дошкольного образования при Министерстве дошкольного и школьного образования. Он был заключён под стражу 18 июля.

Наезд произошёл 4 июня в примерно 20:30. Как говорится в решении суда, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Nexia, ехавшим по улице Давлатабад в Янгихаётском районе со скоростью 50−60 км/ч, и сбил женщину-пешехода Л. О, которая переходила дорогу.

Женщину доставили в больницу, она скончалась в реанимации. В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что её смерть наступила в результате полученных тяжёлых травм, включая закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, травму грудной клетки, перелом позвоночника, 10 рёбер, разрыв спинного мозга, лёгких, голени и многочисленные другие травмы. Экспертиза установила, что смерть наступила вследствие наезда.

Согласно выводу судебной автотехнической экпертизы, у водителя была возможность резко нажать на тормоз и предотвратить ДТП.

В суде подсудимый рассказал, что в тот день на приборной панели автомобиля загорелся сигнал Check (Проверить двигатель), и поэтому он отправился в автосервис, который находится на улице Давлатабад в Янгихаётском районе. По его словам, он ехал со скоростью 50−60 км/ч и сбил женщину, которая «вышла из-за деревьев». Обвиняемый заявил, что после аварии остановился в 3−4 метрах от неё. Увидев, что она ещё дышит, вызвал скорую помощь и отправил пострадавшую в больницу, а сам оставался на месте происшествия.

Подсудимый также утверждал, что на месте аварии не было пешеходного перехода, который находился на 100 метров ниже по дороге. По его словам, у него не было возможности увидеть пешехода и предотвратить ДТП. По его словам, в тот день за обедом он употреблял алкоголь, однако не был в нетрезвом состоянии. Подсудимый сказал, что после аварии сотрудники УБДД не предложили ему пройти проверку на алкогольное опьянение, а он сам признался, что выпил спиртной напиток.

Он также сообщил, что его родные перечислили 100 млн сумов на депозитный счёт судебного департамента для возмещения ущерба и оказали помощь пострадавшей.

Мужчина частично признал свою вину, но указал, что аварийная ситуация сложилась в том числе и по вине самого пешехода. Он просил суд смягчить наказание с учётом того, что у него есть несовершеннолетние дети, а также ипотечный кредит с ежемесячной оплатой в 10 млн сумов.



На судебном заседании выступила дочь погибшей, заявив, что у неё нет близких родственников, кроме матери. По её словам, если бы подсудимый действительно ехал со скоростью 50−60 км/ч, то её мать не получила бы такие тяжёлые травмы и не погибла. Она отказалась брать 100 млн сумов и попросила наказать подсудимого в соответствии с законом.

В зале суда инспектор СБДД ГУВД заявил, что у водителя изо рта шёл сильный запах алкоголя, хотя он опровергал, что употреблял спиртные напитки. После этого сотрудники доставили подсудимого в наркологический диспансер для проведения экспертизы. Другой сотрудник сообщил, что у группы не было алкотестера, и он сказал, что не знает, был ли запах алкоголя от водителя или нет.

В решении суда отмечено, что доводы подсудимого о том, что он не видел пешехода до происшествия, полностью опровергаются, поскольку во время следствия он говорил, что видел её, но не смог затормозить, а также улица на этом участке дороги была освещена.

Судья Завкиддин Ярашев признал подсудимого виновным по пункту «а» части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека / наказывается лишением свободы до 7 лет с лишением определённого права) и приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет.