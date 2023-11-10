Оператор горячего водоснабжения и отопления Veolia Energy Tashkent опубликовала ответы на часто задаваемые вопросы о начале отопительного сезона.

В компании напомнили, что согласно решению хокима Ташкента отопительный сезон начался с 7 ноября для социальных объектов и с 8 ноября для многоквартирных жилых домов.

Почему отопление дали ещё не всем жилым домам?

Запуск отопления жилых домов занимает в среднем трое суток, сообщили в Veolia. Это связано с тем, что для предотвращения аварийных ситуаций на тепловых сетях котельные поэтапно поднимают давление теплоносителя в зависимости от количества подключаемых жилых домов с параллельным запуском магистральных насосных станций.

Кроме того, у управляющих компаний (УК) и товариществ частных собственников жилья (ТЧСЖ) нет такого количества персонала, чтобы запустить отопление во всех домах за один день, отметили в компании.

Какова ситуация с поэтапным подключением отопления в Ташкенте на текущий момент?

По состоянию на вечер 9 ноября отопление было запущено в 1765 социальных объектах (95,3% от общего количества объектов) и в 6804 жилых многоквартирных домах (76,4% от общего количества объектов).

С какого числа начисляется плата за отопление?

Начисление платы за отопление начинается с даты официального старта отопительного сезона, но с корректировкой на тот день, когда жилой дом фактически подключили к отоплению, заявили в Veolia.

«Между районными управлениями Veolia Energy Tashkent (оператор системы централизованного теплоснабжения) и УК / ТЧСЖ оформляется акт в двух экземплярах, в котором указана фактическая дата подключения жилого дома к отоплению. Таким образом, начисление платы за отопление производится с даты, указанной в акте» — пояснили в компании.

Почему в некоторых домах идёт ржавая или тёплая (не горячая) вода?

В межотопительном сезоне отсутствует циркуляция. Это означает, что подача теплоносителя осуществляется только через подающий или обратный трубопровод. Таким образом, в пустом трубопроводе образуется контакт с воздухом и появляется гидроокись, пояснили в компании.

На момент начала отопительного сезона начинается циркуляция с поэтапным включением в работу двух трубопроводов и вынесением гидроокиси, что является причиной возникновения ржавчины.

«Установление зимнего режима работы теплоисточников (котельных) и гидравлического режима приведёт к увеличению температуры горячей воды у потребителей и исчезновению ржавчины», — заверили в компании.

В Veolia добавили, что для недопущения появления ржавчины УК / ТЧСЖ также должны перевести внутридомовые системы горячего водоснабжения на зимний режим (подающий трубопровод).