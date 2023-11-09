Президент России Владимир Путин 9 ноября прилетел в Астану с официальным визитом, в ходе которого прошли переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком и расширенном составах, а также приняли участие в XIX форуме межрегионального сотрудничества обеих стран.

Как сообщает пресс-служба главы Казахстана, по итогам переговоров Токаев и Путин подписали совместное заявление к десятилетию принятия Договора между странами о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, а также план сотрудничества на 2024−2026 годы.

Стороны согласовали план мероприятий:

по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2024−2026 годы;

по взаимодействию Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана и Федеральной таможенной службы России на 2024−2025 годы.

Кроме того, Казахстан и Россия подписали меморандумы:

о сотрудничестве между министерствами энергетики по строительству трёх ТЭЦ: «Кокшетау», «Семей» и «Усть-Каменогорск»;

о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана и Федеральной службой по труду и занятости России.

Ещё одним документом, который подписали президенты, стало соглашение об информационном партнёрстве между Телерадиокомплексом президента Казахстана и ИТАР-ТАСС.

В своём выступлении на форуме межрегионального сотрудничества Токаев отметил, что товарооборот между Казахстаном и Россией на сегодня достиг рекордных показателей — 27 млрд долларов. По его словам, в Казахстане работают 20 тысяч российских компаний. Прямые инвестиции со стороны России в экономику страны составляют 20 млрд долларов.

Токаев подчеркнул «растущий уровень» сотрудничества двух стран в области энергетики. «Знаменательным событием стал недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан по территории Казахстана. Данный проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии», — сказал он.





Глава Казахстана также отметил, что важным направлением сотрудничества двух стран должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ. По его словам, потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения в Казахстане и России достигают 40%.

«Казахстан в ближайшее время планирует увеличить на 1 миллион тонн мощности по хранению продукции с климатическим контролем. У нас имеются перспективные рынки сбыта — Китай, Индия, страны Ближнего Востока. Учитывая их возрастающие потребности в продовольствии, будет усиливаться и роль транспортного коридора „Север — Юг“. Одним из приоритетов нашего взаимодействия может стать развитие новых направлений логистики через Центральную Азию и увеличение пропускной способности существующих маршрутов в Китай», — сказал Токаев.

В ходе переговоров президенты, как отмечает Акорда, также обсудили взаимодействия в таких сферах, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, энергетика, транспорт и логистика, здравоохранение и культурно-гуманитарные связи.

«Россия — это стратегический партнёр и союзник Казахстана. Опираясь на незыблемые ценности общей истории, прочной дружбы, взаимного уважения и доверия, мы выстроили межгосударственные отношения, которые являются ярким примером воплощения в жизнь взаимных интересов во многих областях», — заявил Токаев на брифинге для СМИ.

«Сегодняшние переговоры прошли действительно в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными. Мы обстоятельно обсудили весь спектр двусторонних связей… Результаты нашей совместной работы в ходе визита, безусловно, будут способствовать дальнейшему развитию многоплановых российско-казахстанских отношений на благо наших народов, — сказал президент России.