В Алматы (Казахстан) завершился чемпионат Азии по каратэ WKF среди юниоров и молодёжи, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Сборная Узбекистана завоевала 15 медалей — 3 золотых, 2 серебряных и 10 бронзовых. Это стало лучшим результатом в истории команды, отмечается в сообщении.

Золото

-67 кг: Абдулвахоб Рашидов (юниоры)

-54 кг: Мохинур Тешабоева (юниоры)

-61 кг: Саида Мусахонова (юниоры)

Серебро

-61 кг: Севинч Отабоева (молодёжь)

-70 кг: Бекзод Зоиров (молодёжь)

Бронза

-55 кг: Дилмурод Камолиддинов (молодёжь)

-50 кг: Шодия Зиёдуллаева (молодёжь)

-52 кг: Хумоюнмирзо Халимов

-57 кг: Исомиддин Каримов (юниоры)

+70 кг: Сардор Бахромов (юниоры)

-47 кг: Диёра Пўлатова (юниоры)

-66 кг: Мохичехра Абдураимова (юниоры)

-48 кг: Гулшан Алимардонова (юниоры)

Абдулазиз Расулов (ката, юниоры)

Командная программа по ката среди юношей