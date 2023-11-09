В Алматы (Казахстан) завершился чемпионат Азии по каратэ WKF среди юниоров и молодёжи, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Сборная Узбекистана завоевала 15 медалей — 3 золотых, 2 серебряных и 10 бронзовых. Это стало лучшим результатом в истории команды, отмечается в сообщении.
Золото
-67 кг: Абдулвахоб Рашидов (юниоры)
-54 кг: Мохинур Тешабоева (юниоры)
-61 кг: Саида Мусахонова (юниоры)
Серебро
-61 кг: Севинч Отабоева (молодёжь)
-70 кг: Бекзод Зоиров (молодёжь)
Бронза
-55 кг: Дилмурод Камолиддинов (молодёжь)
-50 кг: Шодия Зиёдуллаева (молодёжь)
-52 кг: Хумоюнмирзо Халимов
-57 кг: Исомиддин Каримов (юниоры)
+70 кг: Сардор Бахромов (юниоры)
-47 кг: Диёра Пўлатова (юниоры)
-66 кг: Мохичехра Абдураимова (юниоры)
-48 кг: Гулшан Алимардонова (юниоры)
Абдулазиз Расулов (ката, юниоры)
Командная программа по ката среди юношей