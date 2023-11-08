Фестиваль NeUyat стартовал в Ташкенте. Второй год его проводят проект против насилия Nemolchi.uz и галерея 139 Documentary Center с целью разрушить культуру молчания и стыда вокруг такого явления, как сексуализированное насилие.

«В нашем обществе принято замалчивать сексуализированное насилие, обесценивать боль тех, кто подвергся ему, перекладывать на них ответственность за то, что произошло: не так оделась, неправильно себя вела, оказалась не в том месте и не в то время. Принято стыдить и стыдиться, а не поддерживать и защищать друг друга», — говорит координатор проекта Nemolchi.uz Нигина Худайбергенова.





Открывающим мероприятием фестиваля, как и в прошлый раз, стала выставка NeUyat. Для 13 художниц это не только попытка выразить своё отношение к проблеме сексуализированного насилия, но и поддержать тех, кто столкнулся с ним в прошлом или переживает в настоящем.

Главный цвет экспозиции — модный ярко-розовый. С его помощью участницы выставки подчёркивают, что явление, о котором они говорят, воспринимается частью общества как социальная норма: «все так живут». В мире с культом силы и власти оправдания поступкам агрессоров срываются с языков чаще, чем слова поддержки в адрес тех, кто находится в заведомо уязвимом положении: маленькие дети, подростки, женщины, старики. Это они провоцируют, нарываются, доводят — внешним видом, взглядом, поведением, иногда фактом существования.

Фоном для работ служат белые стены, которые хорошо отражают свет. Это придаёт экспозиции эффект благополучия и «нормальности», который, будучи мнимым, рассеивается при ближайшем рассмотрении арт-объектов. Так, три ярких, забавных женских портрета под названиями «Сладкая», «Детка» и «Цыпочка» из серии «Кис-кис-кис», созданной художницей Анитой Тураджановой, оказываются иллюстрациями кэтколлинга — уличных домогательств, которые существуют в разных формах: от «безобидного» свиста, пошлых комплиментов до физического нарушения личных границ женщин. Через образы героинь, написанных в нарочито абсурдном ключе, автор передаёт «ощущения дискомфорта и нелепости», которые испытывают женщины, когда на них непрошенно лепят «ласкательные» эпитеты.





Пережившим сексуализированное насилие приходится справляться с потерей телесности — ощущения собственного тела, его границ. На эту тему рефлексирует художница Ситора Брежнева в работе «Осколки души». Её героиня — женщина, которая после случившегося в её жизни насилия буквально собирает себя по кусочкам.





Художница Зилола Кодырова рассматривает потерю телесности через объективацию женщин, которая уравнивает последних в правах с табуреткой и сводит их роль в обществе к выполнению обслуживающей функции. Решая текущие задачи, предметы женского пола должны тянуться к идеалу, который в головах их хозяев с помощью сексуализированных изображений формируют реклама, кино, интернет-коучи, близкое окружение. Трагедия в том, что попытки стать совершенной версией себя приводят к саморазрушению.

«Женщины, которыми нас хочет видеть общество, и женщины, которыми мы в данный момент являемся, — это два абсолютно противоположных образа», — говорит Нигина Худайбергенова, которая также является одной из кураторов выставки.





Помимо живописи и инсталляций, часть которых предлагает посетителям взаимодействие, в экспозиции представлены видеоарт, короткометражный анимационный фильм. Сопровождение работ двуязычное: на узбекском и русском языках.

NeUyat — фестиваль мультидисциплинарный. Выставку поддерживают интерактивная лекция с разбором реальной истории «Опыт терапии через травмы. Путь из ада лежит через ад» (17 ноября), публичные обсуждения на темы «Неочевидные последствия сексуализированного насилия в обществе и как его можно исцелить» (18 ноября) и «Как изменилась ситуация с гендерным насилием за год?» (25 ноября). Ближайшее мероприятие — просмотр фильма «Желание» в 139 Documentary Center (11 ноября).

Вход на все события фестиваля свободный.

«Мы ждём каждого, чтобы вместе справляться с табуированностью и насилием, продвигать культуру, что не стыдно быть тем, кто пережил сексуализированное насилие, стыдно быть тем, кто его совершил», — подчеркнула Нигина Худайбергенова.

Выставка NeUyat открыта до 26 ноября. Её можно посмотреть со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00.