Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 9 ноября.

Курс доллара США по итогам торгов в среду повысился сразу на 16,93 сума — до исторического максимума в 12297,01 сума.





В коммерческих банках 8 ноября доллар принимался по курсу 12310−12340 сумов. Курс продажи варьировался от 12220 до 12275 сумов.

По итогам 2022 года национальная валюта обесценилась на 3,94%, с начала этого года до 9 ноября — на 9,3%. Резкий скачок был 10 августа, когда доллар укрепился сразу на 408 сумов. Девальвация проходит фоне снижения денежных переводов и валютных поступлений от экспорта.

Глава Центробанка Мамаризо Нурмуратова в конце июля отметил, что ослабевание национальной валюты происходит в том числе за счёт давления со стороны возросшего импорта. По его словам, это сезонное явление, а сегодняшний курс — это реальное отражение внешнеторговых операций.

Позже регулятор пытался ограничить отток валюты за счёт закрытия валютных операций на вторичных счетах, однако после общественного резонанса решение было отменено. На днях ЦБ представил новый проект по усилению контроля за покупкой валюты со стороны юрлиц.

Согласно данным Агентства статистики, за девять месяцев внешнеторговый оборот Узбекистана составил 44,7 млрд долларов, что на 22,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Экспорт вырос на 23,5% — до 17,74 млрд долларов (без учёта экспорта золота — $12,1 млрд), а импорт — до 27 млрд долларов (+21,2%). В результате сальдо внешнеторгового оборота показало отрицательный баланс на рекордные 9,2 млрд долларов (-$7,9 млрд).