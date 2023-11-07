В Яккабагском районе Кашкадарьинской области выявлено подпольное производство масла, не отвечающего требованиям закона о безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Установлено, что местный житель Н. Н. занимался изготовлением масла в подсобном хозяйстве своего дома. В качестве вещественных доказательств изъято 1551 литра масла, разлитого в бутылки вручную.

Возбуждено уголовное дело по статье 186−2 УК (Незаконное производство или оборот продукции, получаемой из семян хлопчатника), проводятся следственные действия.