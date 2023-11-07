Олимпийский чемпион по боксу Фазлиддин Гаибназаров (11−2, 6 КО) потерпел второе поражение на профессиональном ринге. В поединке с бывшим чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе россиянином Раджабом Бутаевым (15−1, 11 КО) на площадке Red Arena в Сочи 7 ноября он проиграл техническим нокаутом.

Боксёры начали бой в высоком стиле. Первый раунд остался за 32-летним Гаибназаровым, но затем 29-летний Бутаев перехватил инициативу и усиливал давление. В перерыве между третьим и четвёртым раундом угол узбекистанца отказался от продолжения встречи. В итоге Бутаеву присуждена победа техническим нокаутом в четвёртом раунде (бой был рассчитан на 10 раундов).

Гаибназаров потерпел второе поражение в карьере при 11 победах (6 нокаутом). С 2017 по 2019 год он выступал в США. После первого поражения в карьере в мае 2019 года от Микала Фокса представитель Узбекистана вернулся из США и проводил поединки в СНГ — в Казахстане, по два боя в Узбекистане и России. На любительском ринге Гаибназаров становился чемпионом Олимпиады 2016 года, серебряным призёром чемпионатов мира (2015) и Азии (2015).

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