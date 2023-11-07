Министерство по чрезвычайным ситуациям стало ответственным за координацию деятельности в сфере хранения, транспортировки и утилизации взрывоопасных химических веществ, а также контроль за соблюдением требований. Это закреплено в постановлении президента Узбекистана от 6 ноября.

В структуре Управления радиационной, химической и медико-биологической защиты МЧС будут созданы отдел и отделения по защите от чрезвычайных ситуаций, связанных с химическими веществами высокой степени пожаро- и взрывоопасности.

С 1 января 2024 года сведения о ввозимых в страну химических веществах, их таможенном оформлении и субъектах, завозящих их, будут передаваться в МЧС в режиме реального времени через единую автоматизированную информационную систему Таможенного комитета.

Хранение химических веществ разрешено исключительно на складах, соответствующих требованиям по предотвращению чрезвычайных ситуаций (пожаров) и промышленной безопасности.

Ответственными за соблюдение требований безопасности при хранении, транспортировании, использовании и отправке химических веществ являются:

перевозчик — до момента размещения химических веществ на складе;

владелец склада — при размещении химических веществ на складе;

пользователь — при их использовании и уничтожении.

С 1 января 2024 года в Узбекистане будет введён следующий порядок постоянного контроля за соблюдением требований по ввозу, транспортировке, хранению, использованию и утилизации химических веществ:

таможенный комитет проводит таможенное оформление химических веществ и в течение одного дня представляет сведения о виде, объёме химических веществ и субъекте-импортёре в Национальный центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС через единую автоматизированную информационную систему;

субъекты, импортирующие химические вещества, будут предоставлять информацию о месте хранения (складе) химических веществ в Национальный центр через информационную платформу в тот же день, когда эти вещества проходят таможенное оформление;

Национальный центр постоянно обновляет сведения о каждом действии, связанном с химическими веществами;

МЧС контролирует соблюдение требований по хранению, использованию и уничтожению химических веществ, в том числе изучает правильность их размещения на складе, хранения в таре, устойчивой к разрушительному воздействию, а также создание условий, препятствующих вступлению их в реакцию, вызывающую опасные последствия.

МВД осуществляет сопровождение для безопасной доставки химических веществ в пункт назначения.

Напомним, в сентябре в Сергелийском районе Ташкента произошёл техногенный взрыв на складе, где хранилось большое количество химических веществ с нарушением требований безопасности. Пострадали 163 человека, погиб подросток.

Расследуется уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем смерть человека и иные тяжкие последствия. Четверо подозреваемых заключены под стражу, ещё к одному применена мера пресечения в виде залога.