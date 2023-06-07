Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 июня прибыл с официальным визитом в Рим.





В аэропорту «Фьюмичино» столицы Италии были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почётный караул.





Президента Узбекистана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и другие официальные лица.





Основные мероприятия визита начнутся 8 июня. Шавкат Мирзиёев проведёт переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони, главой ФАО Цюй Дунъюем и другими официальными лицами.

Затем он посетит Милан, где запланирована деловая программа визита.