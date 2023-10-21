Гроссмейстеры Узбекистана Нодирбек Якуббоев и Нодирбек Абдусатторов заняли первое и второе места на престижном шахматном турнире Qatar Masters Open 2023, который проходил 11−20 октября в Лусаиле (Катар).

О турнире

В открытом турнире приняли участие 158 шахматистов (из них 58 гроссмейстеров), в том числе первый шахматист мира норвежец Магнус Карлсен (1-е место в рейтинге FIDE, 2839), Хикару Накамура (4-е место, 2780), Аниш Гири (7-е место, 2760), Гукеш Доммараджу (8-е место, 2758), Арджун Эригайси (29-е место, 2712), Пархам Магсудлу (33-е место, 2707) и другие.

Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

За Узбекистан выступали 14 шахматистов: гроссмейстеры Нодирбек Абдусатторов (27-е место, 2716), Жавохир Синдаров (77-е место, 2658), Нодирбек Якуббоев, (153-е место, 2616) Жахонгир Вахидов (174-е место, 2607), Шамсиддин Вохидов (270-е место, 2578), Абдималик Абдисалимов (749-е место, 2487), мастер ФИДЕ Хумоюн Бегмуратов, международные мастера Алмас Рахматуллаев, Мухиддин Мадаминов, Саидакбар Сайдалиев, Мухаммадали Абдурахмонов, Бобур Саттаров, Мухаммадзохид Суяров и Бахром Бахриллаев.

Формат — 9 туров по швейцарской системе. Суть «швейцарки» заключается в том, что после первого круга проигравший не выбывает из турнира, как в классических правилах системы плей-офф, а переходит в следующий тур, где встречается с оппонентом, набравшим то же самое количество очков. Пары отбираются подобным образом до тех пор, пока не будет выявлен победитель.

Контроль времени составляет 90 минут на первые 40 ходов, затем ещё 30 минут на оставшуюся часть партии + 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Призовой фонд — 108,25 тысячи долларов. В него входит несколько категорий: 15 призовых мест в общем зачёте, 3 призовых места среди женщин, 3 призовых места среди арабских игроков, 3 призовых места для лучших юниоров и 6 призовых мест в своей рейтинговой категории.

О победителях





21-летний Нодирбек Якуббоев сенсационно одержал победу на Qatar Masters, пройдя турнир без единого поражения. Он победил пятерых соперников и четырежды сыграл вничью, набрав 7 из 9 очков. Столько же очков набрал его соотечественник 19-летний Нодирбек Абдусатторов, но в тай-брейке сильнее оказался Якуббоев (2:0). Он получил 25 тысяч долларов призовых.

Примечательно, что перед последним, девятым туром Якуббоев занимал шестое место, но смог одолеть соперника из Индии Мурали Картикеян, который стал вторым индийским шахматистом, который обыграл в классические шахматы многократного чемпиона мира Магнуса Карлсена.

Якуббоев после победы сказал: «Я хотел здесь заработать пару очков рейтинга, но я выиграл… Я не верил, что смогу это сделать, но я старался выиграть. Я был спокоен и сыграл в тай-брейк. Если бы я проиграл тай-брейк, я бы всё равно был счастлив». В итоге он прибавил к своему рейтингу 17,8 пункта.

Нодирбек Абдусатторов и Нодирбек Якуббоев. Фото: Qatar Masters.

Нодирбек Абдусатторов занял второе место, пройдя основную часть турнира без поражений (5 побед, 4 ничьи), за что получил 15 тысяч долларов.

В 9-м туре он обыграл Арджуна Эригайси из Индии, который совершил грубый зевок, подставив ладью и короля под удар, после чего сдался. Индийский спортсмен до этого единолично лидировал в таблице, но после поражения потерял шансы на титул.

Жавохир Синдаров. Фото: Qatar Masters.

17-летний Жавохир Синдаров также не потерпел ни одного поражения, одержав 4 победы и 5 ничьих. В последнем туре он сыграл вничью с 7-м шахматистом мира Анишем Гири и суммарно заработал 6,5 баллов. Столько же набрали ещё пять шахматистов, но по дополнительным показателям узбекистанец занял четвёртое место (перед последним туром был на третьем), а «бронзу» забрал Сунилдут Нараянан из Индии. Синдаров получил 7500 долларов, Нараянан — 10 тысяч долларов.

В топ-30 также вошли Жахонгир Вахидов (22-е место) и Шамсиддин Вохидов (23).

Магнус Карлсен занял 16-е место, потеряв 17,2 пункта в рейтинге, а Хикару Накамура — 5-е место.





Среди женщин первое место заняла Вайшали Рамешбабу из Индии, которая выполнила норму гроссмейстера — её пункт превысил 2500. Она является сестрой Прагнанандха Рамешбабу, занимающего 16-е место в мировом рейтинге.

Второе место также досталось представительнице Индии Дивье Дешмух, третье — Алуе Нурмановой из Казахстана.