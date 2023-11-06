Помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу с 4 по 11 ноября посетит Казахстан, Узбекистан и Индию, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«Помощник госсекретаря Лу возглавит делегацию США в Центральной Азии, чтобы закрепить успех первого президентского саммита C5+1, состоявшегося на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, и министерской встречи по региональному взаимодействию C5+1 в октябре», — говорится в сообщении.

Свою поездку Лу начнёт с визита в Казахстан, после чего отправится в Ташкент, где возглавит американскую делегацию на заседании Диалога стратегического партнёрства между США и Узбекистаном.

Ожидается, что помощник госсекретаря встретится с представителями правительства Узбекистана, чтобы обсудить расширение партнёрства двух стран в области безопасности и решения региональных проблем, укрепления связей между людьми и диверсификации торговли и инвестиций.

Кроме того, запланированы встречи Лу с представителями местного гражданского общества, которые занимаются вопросами прав человека.

«Находясь в Казахстане и в Узбекистане, делегация США подтвердит непоколебимую приверженность Соединённых Штатов суверенитету, территориальной целостности и независимости Казахстана и Узбекистана», — отмечается в сообщении Госдепартамента.