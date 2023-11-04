Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил двух первых заместителей и заместителя министра культуры. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Их представили на встрече 3 ноября, в которой приняли участие заведующий Департаментом социального развития Администрации президента Одил Абдурахманов и министр культуры Озодбек Назарбеков.

Баходир Ахмедов (слева). Фото: Узбекконцерт.

Баходир Маджидович Ахмедов постановлением президента от 27 сентября снова назначен первым заместителем министра культуры. До этого он с января этого года работал замглавы Минкульта.

Баходир Ахмедов (1973 года рождения) в разные годы работал генеральным директором эстрадного объединения «Узбекнаво», министром по делам культуры и спорта, заместителем хокима Ташкентской области по вопросам молодёжной политики, социального развития и духовно-просветительской работы. Летом 2020 года был избран председателем Федерации хоккея на траве Узбекистана.

В 2021—2023 годах работал первым заместителем министра культуры.

Авазхон Таджиханов.

Авазхон Бахадирович Таджиханов также стал первым заместителем министра культуры постановлением президента от 30 октября. До назначения он работал директором ГУП «Дирекция комплекса конвенционного центра» при Министерстве юстиции.

Юсуфжон Усмонов.

Юсуфжон Камолдинович Усмонов назначен заместителем министра культуры постановлением президента от 27 сентября. До этого он работал главным инспектором сектора Счётной палаты по аудиту расходов экономики, государственных инвестиционных программ и государственной поддержки общественных организаций.