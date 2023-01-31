Постановлением президента Узбекистана в Министерстве культуры и туризма произведены новые назначения, сообщило УзА.

Заместителями министра культуры и туризма назначены Баходир Ахмедов и Муроджон Маджидов.





Баходир Ахмедов. Фото: mcs.uz

Баходир Ахмедов (1973 года рождения) в разные годы работал генеральным директором эстрадного объединения «Узбекнаво», министром по делам культуры и спорта, заместителем хокима Ташкентской области по вопросам молодёжной политики, социального развития и духовно-просветительской работы. Летом 2020 года был избран председателем Федерации хоккея на траве Узбекистана.

В мае 2021 года был назначен на должность первого заместителя министра культуры.

Муроджон Маджидов. Фото: Министерство культуры.

В марте 2022 года Муроджон Маджидов был назначен заместителем министра культуры. До этого назначения работал в Кабинете министров.

Фирдавс Фридунович Абдухаликов остаётся главой Агентства кинематографии при Министерстве культуры и туризма.

Родился 10 августа 1963 года в Самарканде. В 1980—1985 годах учился на филологическом факультете Самаркандского государственного университета, в 2001—2007 годах — на экономическом факультете.





Фирдавс Абдухаликов. Фото: Агентство кинематографии

В 2019 году стал новым главой «Узбеккино». С 2003 по 2022 год был председателем правления Национальной ассоциации электронных СМИ.

Рустамбек Джавдатович Курбанов назначен председателем Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям.

Рустамбек Курбанов. Фото: Газета.uz.

Родился 28 июня 1954 года в Ташкенте. В 1985 году окончил Ташкентский политехнический институт по специальности «инженер-строитель».

В 2004—2009 годах был председателем национальной компании «Ўзбектуризм», в 2006—2009 годах — министром по делам культуры и спорта Узбекистана.

С 2009 по 2017 годы работал директором музея Олимпийской славы, с 2017 по 2018 годы — председателем Госкомитета по физической культуре и спорту Узбекистана.

С 2018 года занимал должность председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине.

В связи с переходом на другую работу освобождены от должности Бахтиёр Ибрагимов, Нусратилла Зикриллаев, Ботиржон Шахриёров и Умиджон Куконбоев, работавшие замминистра туризма и культурного наследия.