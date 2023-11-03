На очередном заседании суда по делу о гибели детей от приёма препарата «Док-1 Макс» в качестве свидетеля выступил главный врач детского многопрофильного медицинского центра Самаркандской области, профессор Маматкул Азизов.

Напомним, о том, что 15 детей, принимавших таблетки и сироп «Док-1 Макс», скончались, СМИ и общественность впервые узнали из письма Маматкула Азизова, адресованного управлению здравоохранения Самаркандской области. Его копия появилась в сети 22 декабря. В конце декабря 2022 года Минздрав сообщил об увольнении главврача, однако спустя уже две недели профессора восстановили на работе.

По словам главврача, в течение 2022 года в детский медицинский центр поступило 52 ребёнка с острой почечной недостаточностью. Их количество стало увеличиваться с сентября, и врачи инициировали исследование, чтобы выявить причину. По его итогам они пришли к заключению, что основной причиной может быть приём сиропа «Док-1 Макс».

«14 декабря мы убедились, что причиной развития острой почечной недостаточности у детей может быть „Док-1 Макс“. Поэтому 15 декабря мы сообщили в облздрав, чтобы он остановил дальнейшее [распространение этого] лекарственного препарата. 22 декабря пришла комиссия, 25 декабря они проводили химический анализ лекарственных препаратов в четырёх лабораториях и нашли наличие злокачественного сильнейшего яда в составе „Док-1 Макс“», — восстановил хронологию событий Маматкул Азизов.

За три месяца 2022 года в медцентре с подозрением на отравление лекарственным препаратом скончалось 18 детей, которые родились в 2019—2021 годах. В ходе опроса родители как погибших, так выздоровевших пациентов подтвердили, что давали детям сироп «Док-1 Макс».

Профессор рассказал, что выздоровление детей находилось в прямой зависимости от того, на какие сутки они поступали в медучреждение. «Если дети поступали на первые-вторые сутки после появления признаков анурии (полное прекращение поступления мочи в мочевой пузырь — ред.), то у них клиническая картина протекала благоприятнее, нежели у детей, которые поступали на 3−8 сутки. Шлаки, которые образуются в организме растущего ребёнка при анурии, поражают все жизненно важные органы, включая сердце, головной мозг, костный мозг, печень и т. д. », — сказал Азизов.

Отравление тяжело протекало у детей раннего возраста. Главврач связывает это со скоростью образования алкогольдегидрогеназы — фермента, который образуется в организме для переработки алкоголя. В данном случае — токсичного этиленгликоля, который представляет собой двухатомный спирт.

«Если в организме у детей появлялся фермент алкогольдегидрогеназа, то он быстро расщеплял этиленгликоль, и тот не успевал воздействовать на почечную ткань. Если у маленьких детей концентрация этого фермента была низкая, то он не успевал расщеплять этиленгликоль, что чаще приводило к почечной недостаточности», — объяснил профессор.

Маматкул Азизов.



В ходе судебного заседания защитник одного из подсудимых отметила, что согласно инструкции по применению «Док-1 Макс», детям до двух лет принимать препарат запрещено. Азизов ответил, что этот вопрос следует адресовать «тем, кто давал этот лекарственный препарат».

«Мы этот препарат не покупали, мы никогда никому [его] не рекомендовали», — сказал главврач.

Азизов отметил, что дети, которых обследовали в самаркандском медицинском центре, принимали «Док-1 Макс» не по назначению врачей.

«Мы говорили с врачом, которая лечила ребёнка из Иштыханского района. Она нам сказала, что прописала ребёнку парацетамол. Отец пошёл в аптеку, а аптекарь сказал: „Вот хороший препарат. Берите“ — и дал вместо парацетамола „Док-1 Макс“», — рассказал Маматкул Азизов.

Сторону защиты одного из подсудимых интересовало, известны ли врачам, проводившим исследование, случаи, когда дети, помимо «Док-1 Макс», принимали антибиотики или другие лекарственные вещества.

«Можно я зачитаю утверждённую инструкцию? Тут есть „Побочные действия“ и „Лекарственное взаимодействие“. Значит, „Док-1 Макс“ следует принимать с осторожностью вместе с „Циметидином“ и „Фенотиазином“, избегать одновременных приёмов с ингибиторами МАО и трициклическими антидепрессантами. Скажите, выясняли ли вы у родителей, давали ли они детям препараты, содержащие данные [лекарственные средства]?», — спросила адвокат.

Главврач ответил отрицательно и отметил, что данные лекарственные препараты в детской практике не применяются.

Защитник одного из подсудимых также спросила, были ли выявлены случаи передозировки сиропом «Док-1 Макс», выясняли ли врачи у родителей, в какой дозировке те давали препарат детям.

«Почему я этот вопрос задаю? Потому что есть выздоровевшие дети. Есть умершие дети. Есть много детей младшего возраста, которым родители, несмотря на инструкцию, давали препарат. Была ли соблюдена этими родителями дозировка — это тоже большой, очень важный вопрос, который остался за кадром», — объяснила адвокат.

Главврач ответил, что в данном случае самое главное — это способность детского организма выделять фермент алкогольдегидрогеназа. «Если организм выделял фермент алкогольдегидрогеназа в достаточном количестве, то эти дети не умирали. У них этот спирт (этиленгликоль — ред.) расщеплялся, и нефротоксические действия препарата не наблюдались. Очень много детей было, которые применяли этот препарат и выздоровели. Никаких проявлений почечной недостаточности не было», — сказал Азизов.

Адвокат сказала, что один из свидетелей ранее заявил, что существует антидот к этиленгликолю, и спросила, почему врачи не применяли его в лечении детей.

«В составе „Док-1 Макс“ по инструкции этиленгликоля нет. Как мы можем принимать антидот этиленгликоля, если в составе он не значится? В составе этого препарата по инструкции имеется пропиленгликоль. Он не является токсическим продуктом», — сказал Маматкул Азизов.

Тогда адвокат спросила, почему антидот не применялся для лечения детей после того, как врачи узнали, что причиной острой почечной недостаточности может быть «Док-1 Макс».

Профессор ответил, что всех детей, поступивших в центр с острой почечной недостаточностью, лечили по соответствующему протоколу.

«Идеальным методом лечения острой почечной недостаточности у детей и не только является процедура гемодиализа. Детям проводилась инфузионная терапия и гемодиализ по стандарту лечения», — сказал главврач. Необходимости в изменении методов лечения, по его словам, не было.