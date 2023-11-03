2 ноября в международном аэропорту Ташкента открылась зона ожидания для встречающих. Отдельный павильон общей площадью 500 кв.м расположился на стоянке Р2, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

В зоне для встречающих предусмотрены посадочные места, установлено табло прибывающих рейсов. В ближайшее время откроются кафе и цветочный магазин, будут установлены вендинговые аппараты, банкоматы, зарядные станции для мобильных устройств, говорится в сообщении.





«Павильон является временным решением. На данный момент на стадии завершения находится разработка проекта расширения существующего терминала, где будут предусмотрены условия для встречающих и провожающих», — сообщили в компании.





Напомним, Uzbekistan Airports заявила о планах строительстве двух зон для встречающих в феврале, когда в связи с аномальными морозами власти страны разрешили аэропортам пускать в здания терминалов встречающих. В зале прилёта столичного аэропорта, построенного в 2018 году, не была предусмотрена зона для встречающих. Начатые работы по строительству вскоре были внезапно прекращены без объяснения причин.





Большинство аэропортов Узбекистана, в том числе терминал местных направлений аэропорта Ташкента, продолжают работать без зон для встречающих. Людям приходится ожидать прибывающих на улице при любой погоде.