В международном аэропорту «Самарканд» 2 ноября в 17:30 приземлился первый самолёт новой авиакомпании Узбекистана Air Samarkand, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Воздушное судно Airbus A330−300 с компоновкой 277 кресел в эконом- и 36 в бизнес-классе, традиционно встретили водяной аркой.

В планах Air Samarkand продолжить увеличение авиапарка. В ближайшие дни флот пополнится вторым воздушным судном — среднемагистральным Airbus A321. Всего до конца 2023 года компания планирует получить и ввести в эксплуатацию до 5 самолетов.

В осенне-зимний период авиаперевозчиком запланированы регулярные и чартерные рейсы из Самарканда по ряду зарубежных направлений, среди которых города Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Турции и Китая.

Air Samarkand — узбекистанская авиакомпания, созданная в 2022 году со штаб-квартирой в Самарканде.