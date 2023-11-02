В Самаркандской и Ферганской областях утвердили новые тарифы на холодное водоснабжение и услуги канализации, сообщила пресс-служба предприятия «Узсувтаъминот».

Новые тарифы на холодную воду в Самарканде вступают в силу с 16 ноября:

для населения — 2500 сумов за кубометр;

для бюджетных организаций — 5700 сумов за кубометр;

для оптовых потребителей — 5700 сумов за кубометр.

Тарифы на услуги канализации:

для населения — 1600 сумов за кубометр;

для бюджетных организаций — 4300 сумов за кубометр;

для оптовых потребителей — 4300 сумов за кубометр.

«Повышение тарифов связано с выплатами зарплат сотрудников и налоговых платежей, оплатой за электроэнергию, погашением кредитов и необходимостью средств на ремонт и модернизацию системы», — говорится в сообщении.

Согласно данным компании «Узсувтаъминот», за последние пять лет уровень централизованного питьевого водоснабжения в Самаркандской области увеличился с 54,6% до 73,1%, охват канализационными услугами — с 9,8% до 18,7%. В ближайшие пять лет эти показатели запланировано довести до 92,5% и 45,1% соответственно.

Новые тарифы на холодную воду в Фергане вступают в силу с 15 ноября:

для населения — 1900 сумов за кубометр;

для бюджетных организаций — 2991 сумов кубометр;

для оптовых потребителей — 2991 сумов за кубометр.

На канализационные услуги:

для населения — 450 сумов за кубометр;

для бюджетных организаций — 777 сумов за кубометр;

для оптовых потребителей — 777 сумов за кубометр.

В заявлении компании отмечается, что в Ферганской области за три года уровень централизованного питьевого водоснабжения с 67,1% возрос до 76,3%, охват канализационными услугами поднялся с 16,8% до 17,5%. Охват питьевой водой в ближайшие пять лет планируется довести до 95%, канализацией — до 32%.

В обеих областях предусмотрена дополнительная прокладка водопроводной и канализационной сетей, планируется строительство новых водных и канализационных сооружений.