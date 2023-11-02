После переговоров на высшем уровне в Самарканде президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Франции Эммануэль Макрон ознакомились с выставкой, посвящённой культурному наследию Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

На выставке собраны экспонаты из 7 музеев страны. Экспозиция состоит из 3 разделов. Первый раздел посвящён периоду древних государств, распространению культур по Шёлковому пути, Кушанской империи, демонстрирует статуэтки, золотые предметы и монеты. Некоторые из них были найдены в ходе совместной экспедиции узбекских и французских ученых.

Вторая часть знакомит с темой расцвета искусства и культуры, дорог и караванов в древности и средневековье.

Третий раздел посвящён распространению ислама, развитию культуры и науки в Центральной Азии в эпоху Возрождения и Темуридов. Посетители могут ознакомиться с рукописями Мухаммада Мусы Аль-Хоразми, Абу Али ибн Сино, Абу Райхана Беруни, Имама Бухари, Мирзо Улугбека и Алишера Навои. Этот раздел организован вокруг фигуры Амира Темура и представляет декоративные предметы того периода, а также письмо короля Франции Сахибкирану.

«Выставка произвела большое впечатление на президента Франции и членов делегации», — говорится в сообщении.

Затем главы государств высадили дерево в парке самаркандского Конгресс-центра «в знак приверженности дальнейшему сближению и упрочнению дружбы между народами двух стран», отметили в пресс-службе президента.

На каналах президента Узбекистана в социальных сетях также выложили видеоролики, как главы двух стран вновь посещают комплекс Регистан.