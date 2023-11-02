Первый транспортный форум стран Шанхайской организации сотрудничества состоялся в Ташкенте 1 ноября. Его гости говорили о перспективах развития транспортной отрасли и транзитных коридоров как важных составляющих стратегии развития отдельных и стран и целых регионов, пишет корреспондент «Газеты.uz».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ещё в сентябре прошлого года на саммите ШОС в Самарканде предложил провести в стране первый транспортный форум стран организации. За прошедший год про сбои логистических цепочек поставок товаров в условиях геополитической нестабильности успели высказаться многие мировые и региональные лидеры. Чтобы обернуть эти слова в практические результаты, нужны новые форматы встреч специалистов и руководителей конкретной отрасли.

Фото: пресс-центр TransLogistica Uzbekistan

Транспортный форум ШОС логично вписался в антураж уже традиционной для осеннего Ташкента международной выставки TransLogistica Uzbekistan. В этом году более 60 компаний из 15 стран представили свои решения в области транспорта, услуги пассажирских и грузовых перевозок, логистические услуги, информационные технологии в транспортной сфере. При желании перейти от слов к делу — заключению меморандумов и даже соглашений — можно было на расстоянии нескольких десятков метров на территории «Узэкспоцентра».

На транспортный форум приехали руководители профильных ведомств практически из всех стран-членов ШОС. Заместитель генерального секратаря организации Сойхал Хан дал понять, что транспортные горизонты ШОС только расширяются.

«Присоединение Ирана и последующее присоединение Беларуси открывает новые возможности для развития транспортных коммуникаций на пространстве ШОС, — сказал замгенсека ШОС, выступая на форуме. Он отметил, что половина членов организации являются транзитными странами, а часть стран не имеет выхода к морю. — В этой связи считаем важным для участников ШОС вести согласованную транзитную политику, в том числе, осуществлять единый мониторинг грузов».

Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов без долгой раскачки задал основной вектор обсуждений на форуме.

В портфеле предложений узбекистанской стороны — организация альтернативных транспортных коридоров, строительство крупных мультимодальных логистических центров вдоль транспортных артерий и приграничных территорий, организация работы в пунктах пограничного контроля в формате 24/7 и главное веяние последних времён — внедрение цифровых технологий и интеллектуальных систем в сфере логистики.

Другие выступающие на пленарной сессии добавили к обширным тезисам ряд своих соображений и пожеланий. Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев рассказал о работе его ведомства по оптимизации воздушных маршрутов и расходов авиакомпаний. Министр железных дорог Пакистана Шахид Ашраф Тарар вновь напомнил о преимуществах проекта строительства Трансафганской железной дороги.

Заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев предложил партнёрам по ШОС синхронизировать инвестиционные транспортные проекты и создать механизмы поощрения капиталовложений в эту инфраструктуру. Замминстра транспорта Китая Ли Ян отметил важность использования механизма совещания министров транспорта стран организации, реализации уже достигнутых договорённостей в сфере автомобильных перевозок и открытия новых логистических центров на маршрутах между КНР и Европой.

Китайский транспортный вектор в ШОС по-прежнему остаётся важнейшим при выстраивании новых транспортных коридоров. В первую очередь, это долгоиграющийпроект строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан». По мнению министра энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбека Кожошева, этот маршрут станет южным ответвлением «континентального моста Евразии» и откроет железнодорожный доступ на рынки Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Кроме того, по данным ЕЭК, особое значение для стран ШОС также приобретает развитие контейнерного транзитного маршрута «Китай — Европа — Китай»: ежегодный рост перевозки составляет 10% и к 2026 году их объём составит уже 1 миллион контейнеров.

На полях мероприятия были подписаны меморандумы о создании двух новых международных транспортных коридоров: «Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан» и «Россия — Каспийское море — Туркменистан — Узбекистан — Кыргызстан».

Его участники продумали новую географическую транспортную цепочку в условиях геополитической нестабильности. В Ташкенте предложили сделать транспортный форум ежегодным.