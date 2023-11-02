Женская сборная Узбекистана по футболу под руководством Мидори Хонды вышла в решающий третий этап отборочного цикла Олимпийских игр Париж-2024, сообщил Национальный олимпийский комитет.

В матче последнего тура против Индии, который прошёл 1 ноября на стадионе «Миллий» в Ташкенте, футболистки должны были побеждать для выхода в следующий круг квалификации. В итоге узбекистанки одержали победу со счётом 3:0 и вышли из группы C со второго места, голы забили Нилуфар Кудратова (на 2-й минуте) и Людмила Карачик (50', 82').

Ранее национальная команда победила Вьетнам (1:0), но уступила Японии (0:2).





В решающий этап квалификации вышли команды Австралии, КНДР, Японии и Узбекистана. Согласно регламенту, национальная команда, которая была второй в группе «С», сыграет с победительницей группы «А» — Австралией, а сборная Северной Кореи встретится с Японией.

Затем две команды, победившие в своих парах в играх, которые пройдут 24 и 28 февраля 2024 года дома и на выезде, получат путёвки на Олимпийские Игры 2024 года в Париже. Первый матч между Узбекистаном и Автралией пройдёт в Ташкенте.

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