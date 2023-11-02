В трёх районах и одном городе Узбекистана утверждены новые хокимы.

Насибулло Муминов.

Насибулло Набиевич Муминов на заседании кенгаша 1 ноября утверждён хокимом Асакинского района Андижанской области.

Он родился в 1983 году в Андижанском районе. В 2006 году окончил Андижанский инженерно-экономический институт. За свою карьеру он работал учителем, начальником отдела и управления, заместителем начальника, руководителем в сферах образования, строительства и хокимияте.

До назначения Муминов занимал пост заместителя хокима Андижанской области по вопросам молодёжной политики, социального развития и духовно-просветительской работе.

Ниёз Хазраткулов.

Хокимом города Ширин Сырдарьинской области утверждён Ниёз Намазович Хазраткулов.

До назначения был управляющим Гулистанского филиала «Туронбанка».

Сарвар Султонов.

Бывший хоким Ширина Сарвар Тулкинбек угли Султонов стал хокимом Мирзаабадского района Сырдарьи.





Мухтор Хайитмурадов.

Хокимом Мубарекского района Кашкадарьинской области утверждён Мухтор Кулдошевич Хайитмурадов.

Мухтор Хайитмурадов родился в 1970 году в Гузарском районе. Окончил Ташкентский государственный аграрный университет и Банковско-финансовую академию. До назначения занимал должность хокима Нишанского района, которую теперь занимает Ботир Тогаев.