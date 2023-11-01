В Каракалпакстане, Ташкенте, Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях назначены новые руководители районных налоговых инспекций, сообщила пресс-служба Налогового комитета Узбекистана.
Джамшид Ашурович Эргашов назначен начальником налоговой инспекции Янгихаётского района Ташкента.
Родился в 1981 году. Ранее работал начальником отдела Ташкентского городского налогового управления.
Шерзод Боймаматович Хазратов назначен начальником налоговой инспекции Букинского района Ташкентской области.
Родился в 1983 году. До назначения работал заместителем начальника налоговой инспекции Юкоричирчикского района.
Икром Таджибаевич Мусаев назначен руководителем налоговой инспекции Ахангаранского района Ташкентской области.
Родился в 1973 году. Прежде работал начальником отдела налоговой инспекции Ахангаранского района.
Караклпакстан
Айдос Искендерович Сеитов назначен начальником налоговой инспекции Чимбайского района Каракалпакстана.
Родился в 1985 году. Работал начальником налоговой инспекции Амударьинского района.
Аскар Кучкарович Эшмуратов назначен начальником налоговой инспекции Канлыкольского района.
Родился в 1968 году. До этого работал начальником отдела налоговой инспекции Кунградского района.
Джахонгир Базарбаевич Рахимов назначен начальником налоговой инспекции Амударьинского района.
Родился в 1989 году. Ранее работал главным налоговым инспектором в налоговой инспекции Амударьинского района.
Шамшет Бердибаевич Ганиев назначен начальником налоговой инспекции Кегейлийского района.
Родился в 1975 году. Прежде работал заместителем начальника налоговой инспекции Тахиаташского района.
Андижанская область
Мансуржон Шухратович Тухтаохунов назначен начальником налоговой инспекции Андижана.
Родился в 1990 году. Ранее работал заместителем начальника налоговой инспекции Андижана.
Азизбек Авазбекович Собиров назначен начальником налоговой инспекции Джалакудукского района.
Родился в 1987 году. До назначения работал начальником отдела налогового управления Андижанской области.
Наманганская область
Аскаржон Рахиммирзаевич Холматов назначен начальником налоговой инспекции Касансайского района.
Родился в 1972 году. Работал начальником налоговой инспекции Янгикурганского района.
Сайёрбек Кабулжанович Норматов назначен начальником налоговой инспекции Янгикурганского района.
Родился в 1985 году. Прежде работал заместителем начальника налоговой инспекции Янгикурганского района.
Дониёр Аблоёр угли Турсунов назначен начальником налоговой инспекции Наманганского района.
Родился в 1987 году. Ранее работал заместителем начальника налоговой инспекции Нарынского района.
Сырдарьинская область
Анвар Исраилович Усмонов назначен начальником налоговой инспекции Акалтынского района.
Родился в 1969 году. До назначения работал начальником налоговой инспекции Сардобинского района.
Ойбек Уктамович Икрамов назначен начальником налоговой инспекции Сардобинского района.
Родился в 1983 году. До этого работал начальником отдела налогового управления Сырдарьинской области.
Сурхандарьинская область
Бахтиёр Зиядуллаевич Турдиев назначен начальником налоговой инспекции Кумкурганского района.
Родился в 1985 году. Ранее работал заместителем начальника налоговой инспекции Узунского района.
Шамсиддин Хисомиддинович Косимов назначен начальником налоговой инспекции Узунского района.
Родился в 1989 году. Прежде занимал должность заместителя начальника налоговой инспекции Узунского района.
Напомним, в августе президент уволил 26 руководителей налоговых инспекций Узбекистана, начальников ГНУ двух областей, а также объявил выговор заместителям председателя Налогового комитета.