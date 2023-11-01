В Каракалпакстане, Ташкенте, Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях назначены новые руководители районных налоговых инспекций, сообщила пресс-служба Налогового комитета Узбекистана.

Джамшид Ашурович Эргашов назначен начальником налоговой инспекции Янгихаётского района Ташкента.

Родился в 1981 году. Ранее работал начальником отдела Ташкентского городского налогового управления.

Шерзод Боймаматович Хазратов назначен начальником налоговой инспекции Букинского района Ташкентской области.

Родился в 1983 году. До назначения работал заместителем начальника налоговой инспекции Юкоричирчикского района.

Икром Таджибаевич Мусаев назначен руководителем налоговой инспекции Ахангаранского района Ташкентской области.

Родился в 1973 году. Прежде работал начальником отдела налоговой инспекции Ахангаранского района.

Караклпакстан

Айдос Искендерович Сеитов назначен начальником налоговой инспекции Чимбайского района Каракалпакстана.

Родился в 1985 году. Работал начальником налоговой инспекции Амударьинского района.

Аскар Кучкарович Эшмуратов назначен начальником налоговой инспекции Канлыкольского района.

Родился в 1968 году. До этого работал начальником отдела налоговой инспекции Кунградского района.

Джахонгир Базарбаевич Рахимов назначен начальником налоговой инспекции Амударьинского района.

Родился в 1989 году. Ранее работал главным налоговым инспектором в налоговой инспекции Амударьинского района.

Шамшет Бердибаевич Ганиев назначен начальником налоговой инспекции Кегейлийского района.

Родился в 1975 году. Прежде работал заместителем начальника налоговой инспекции Тахиаташского района.

Андижанская область

Мансуржон Шухратович Тухтаохунов назначен начальником налоговой инспекции Андижана.

Родился в 1990 году. Ранее работал заместителем начальника налоговой инспекции Андижана.

Азизбек Авазбекович Собиров назначен начальником налоговой инспекции Джалакудукского района.

Родился в 1987 году. До назначения работал начальником отдела налогового управления Андижанской области.

Наманганская область

Аскаржон Рахиммирзаевич Холматов назначен начальником налоговой инспекции Касансайского района.

Родился в 1972 году. Работал начальником налоговой инспекции Янгикурганского района.

Сайёрбек Кабулжанович Норматов назначен начальником налоговой инспекции Янгикурганского района.

Родился в 1985 году. Прежде работал заместителем начальника налоговой инспекции Янгикурганского района.

Дониёр Аблоёр угли Турсунов назначен начальником налоговой инспекции Наманганского района.

Родился в 1987 году. Ранее работал заместителем начальника налоговой инспекции Нарынского района.

Сырдарьинская область

Анвар Исраилович Усмонов назначен начальником налоговой инспекции Акалтынского района.

Родился в 1969 году. До назначения работал начальником налоговой инспекции Сардобинского района.

Ойбек Уктамович Икрамов назначен начальником налоговой инспекции Сардобинского района.

Родился в 1983 году. До этого работал начальником отдела налогового управления Сырдарьинской области.

Сурхандарьинская область

Бахтиёр Зиядуллаевич Турдиев назначен начальником налоговой инспекции Кумкурганского района.

Родился в 1985 году. Ранее работал заместителем начальника налоговой инспекции Узунского района.

Шамсиддин Хисомиддинович Косимов назначен начальником налоговой инспекции Узунского района.

Родился в 1989 году. Прежде занимал должность заместителя начальника налоговой инспекции Узунского района.

Напомним, в августе президент уволил 26 руководителей налоговых инспекций Узбекистана, начальников ГНУ двух областей, а также объявил выговор заместителям председателя Налогового комитета.