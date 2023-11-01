Икболжон Одилжонович Эргашев постановлением президента Узбекистана назначен председателем Комитета по развитию шелководства и шерстяной промышленности при Министерстве сельского хозяйства, сообщает пресс-служба хокимията Ферганской области.

До назначения с мая 2021 года он занимал должность заместителя хокима Ферганской области — начальника областного Управления инвестиций и внешней торговли.

Напомним, что экс-глава комитета Бахром Шарипов покинул пост «в связи с переходом на другую работу» в августе. Месяцем ранее он подал судебный иск к Kun.uz и журналисту Шокиру Шарипову за статью о том, что у него, предположительно, имеется конфликт интересов в виде связей с компаниями в сфере шелководства. Позже он отозвал свой иск, а Агентство по противодействию коррупции включало его в список чиновников, совмещающих бизнес с госслужбой.

Бюджет комитета на 2023 год составляет 176,8 млрд сумов. В рамках административной реформы Комитет по шелководству перешёл в ведение Минсельхоза.