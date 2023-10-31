Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football. Церемония вручения прошла 30 октября в театре «Шатле» в Париже.

Месси — рекордсмен по числу завоёванных «Золотых мячей». Он получал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

В декабре прошлого года Месси в составе сборной Аргентины впервые стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира. В прошлом сезоне футболист также выиграл чемпионат Франции вместе с «ПСЖ». Летом аргентинец перешёл в американский «Интер Майами», с которым завоевал Кубок лиг.

«У меня есть только слова благодарности людям во всем мире, которые так поддерживали меня на протяжении моей карьеры и которым я хочу специально посвятить эту награду, а также моей семье, которая всегда была рядом со мной», — сказал Месси.

В тройку претендентов на «Золотой мяч» также вошли норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Всего в списке претендентов были 30 футболистов.