Студенты из Узбекистана, обучающиеся в Холонском институте технологий (ХИТ) Израиля, 15 октября вылетели в Ташкент. Об этом сообщило посольство Узбекистана в Израиле.

С институтом, расположенным в Холоне к югу от Тель-Авива, достигнута договорённость о продолжении учёбы студентов Узбекистана в онлайн-формате, говорится в сообщении.

Посольство отметило содействие ХИТ, Национального университета Узбекистана, Бухарского и Самаркандского госуниверситетов, а также представительства компании Uzbekistan Airways в отправке студентовна родину.