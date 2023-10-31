Спасатели МЧС Казахстана обнаружили тела всех 46 горняков, которые погибли в результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На сегодняшний день в ходе поисково-спасательных работ найдены тела 45 шахтёров и останки предположительно 46-го погибшего», — говорится в сообщении.

Личности 40 погибших установлены, ещё шесть человек не опознаны. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы.

В министерстве отметили, что газовая обстановка на шахте сейчас в норме, открытых очагов горения нет. Специалисты ведут работы по восстановлению работы шахты.

Авария на угледобывающей шахте имени Костенко произошла в ночь на 28 октября. В момент инцидента на смене было 252 шахтёра, на поверхность вывели 206 человек.

После аварии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), которая владела предприятием. 29 октября в Казахстане был объявлен днём общенационального траура по погибшим.

Позднее АМТ сообщила, что подписала предварительное соглашение с правительством Казахстана о передаче компании властям страны.