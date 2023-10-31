Компания «Тошшахартрансхизмат» сообщила, что с вводом с 1 ноября новых тарифов на проезд в общественном транспорте Ташкента стоимость проезда при оплате банковской картой будет приравнена к стоимости оплаты транспортной картой ATTO.

Ранее сообщалось, что фиксированный тариф за поездку на одном виде общественного транспорта установлен в размере 2000 сумов за каждую поездку при оплате наличными и банковскими картами и 1700 сумов — при оплате картой ATTO за первую поездку в течение часа. Сейчас тариф составляет 1400 сумов за каждую поездку.

Директор Национального межбанковского процессингового центра (Humo) Шухратбек Курбанов ранее неоднократно выражал удивление намерением властей приравнять наличную оплату и оплату банковскими картами или мобильными платёжными приложениями.

«Во всём мире идёт попытка максимального отказа от наличных средств в пользу безналичных. Одна из причин — … наличные средства сложно проконтролировать… Транспортные карты и безналичная оплата — решение этой проблемы», — писал он в своём блоге.

При этом скидка при пересадке в течение часа будет по-прежнему действовать только при оплате картой ATTO.

Telegram-канал «КоДну» уточняет, что пересадочные тарифы будут работать с транспортных и виртуальных карт. Посредством телефона можно оплачивать по QR-кодам и с NFC как в метро, так и в автобусах. «Главное — держать на балансе достаточный баланс».

Подробнее о том, как будут работать пересадочные тарифы, читайте в нашем предыдущем материале.