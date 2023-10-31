В социальных сетях распространилось видео, на котором сотрудник психиатрической больницы Андижана избивает пациента.

На видео видно, что пациентов ночью выстроили в коридоре в ряд. Сотрудник больницы подходит к одному из них и бьёт рукой, от чего пациент падает. После этого другой персонал больницы выносят пострадавшего из коридора.

В прокуратуре Андижанской области сообщили, что инцидент произошёл в ночь с 27 на 28 октября в Андижанском областном психиатрическом диспансере.

Установлено, что У. Ш. из числа младшего медицинского персонала, «грубо обошёлся» с пациентом М. С. В медицинском учреждении было проведено исследование ситуации, и 28 октября с У. Ш. был расторгнут трудовой договор.

В настоящее время УВД Андижанской области проводит доследственные действия, областная прокуратура установила над этой ситуацией контроль.