Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 октября незапланированно посетил школу №12 в центре Каршинского района — Бешкенте.

В школе учатся 1400 мальчиков и девочек и преподают более 100 учителей. Школа построена в 1968 году, в прошлом году прошла капитальный ремонт. Образовательное учреждение работает с коэффициентом 1,6 (1,6 ученика на место).

В сюжете субботней программы «Менимча» телеканала «Узбекистан 24» отмечается, что настроение президента испортилось, когда он увидел, что стадион находится в заброшенном состоянии, а растения во дворе высажены беспорядочно.

«Эй, хоким района. Это же твоя работа, а не работа хокима области. Смотри», — сказал глава государства, обращаясь к хокиму района Бехзоджону Юсупову, который находился на этой должности с февраля 2022 года. После визита президента он был уволен, его место занял Зоир Аликулов.

Президент был не удовлетворён состоянием школы, где «отсутствует цифровизация и всё работает по старому методу». Он сказал, что в таких условиях невозможно заинтересовать молодёжь в получении знаний.

Шавкат Мирзиёев также заявил, что необходимо пересмотреть стандарты строительства школ, предусмотрев критерии, связанные с инфраструктурой, функциональностью и энергоэффективностью.

В коридоре школы Шавкат Мирзиёев остановился и обратился к одному из руководителей:

«Тебе один вопрос: какая здесь самая большая ошибка при строительстве?» — спросил он. Затем он обратился к заместителю премьер-министра Ачилбаю Раматову: «Знаешь, летом — жарко, зимой — холодно. Когда я был хокимом Самаркандской области, я закрывал все окна [в школах] кирпичом зимой. Надо все закрыть. Четыре — пусть одно останется. Разве это можно отопить? Это бетон, если [окно] не закрыть, его никогда не обогреть», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев указал на большое количество окон в коридорах и сказал, что можно оставить по одному. «Летом — прохладно, зимой — тепло», — отметил он.