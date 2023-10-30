Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после ознакомления с условиями в отремонтированной школе №12 в Каршинском районе Кашкадарьинской области поручил установить жёсткий контроль над целевым расходованием средств на ремонтные и строительные работы в школах. Об этом в ответ на запрос «Газеты.uz» сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Как мы сообщали, глава государства был не удовлетворён состоянием школы, где «отсутствует цифровизация и всё работает по старому методу». Он сказал, что в таких условиях невозможно заинтересовать молодёжь в получении знаний.

Президент подверг критике организации, которые провели ремонт школы, а также указал на размер окон и поставил вопрос о соответствии строительным стандартам, применяемым в отношении общеобразовательных учреждений.

Он поручил обновить стандарты строительства школ, предусмотрев критерии, связанные с инфраструктурой, функциональностью и энергоэффективностью.

Шавкат Мирзиёев поставил задачу установить жёсткий контроль над целевым расходованием средств на ремонтные и строительные работы в школах.

«Заместителю премьер-министра Ачилбаю Раматову поручено установить контроль в целом по процессу строительства и ремонту, а вице-премьеру Джамшиду Кучкарову — над расходованием средств. Районным хокимам поручено посещать школы каждую четверть и медицинские учреждения — каждый месяц», — сообщил Шерзод Асадов.

По его словам, на подъезде к центральной поликлинике Каршинского районного медицинского объединения появился «стихийный базар», где не соблюдаются санитарные нормы, а посетители покупают там товары и навещают родных в больнице.

«Президент спросил у хокима, приезжал ли он сюда когда-нибудь, видел ли эту грязь и антисанитарию. Ведь сейчас хокимы уже практически не занимаются вопросами сельского хозяйства, такими как хлопок и пшеница. Президент сказал, что этих проблем у хокимов больше нет, сейчас самое главное — решение социальных вопросов», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Посещая разные социальные объекты, президент своим примером показывает, что руководителям необходимо «спускаться вниз и видеть реальное положение дел», отметил Шерзод Асадов.