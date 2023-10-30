В столице Латвии Риге 27 октября состоялось церемония открытия почётного консульства Узбекистана, сообщило ИА «Дунё».

В церемонии приняли участие посол Узбекистана в Латвии Кадамбай Султанов, заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел Латвии Анджейс Вилумсонс, а также представители государственных структур, общественных и бизнес-кругов.

Почётным консулом назначен глава торгового дома Узбекистана в Риге, основатель и руководитель компании Outdoor Media Владимир Гальперин. В ходе торжественного мероприятия ему вручён соответствующий консульский патент.

Это первое почётное консульство Узбекистана в Балтии, отмечает агентство.

Почётный консул будет задействован в процессе содействия в защите прав и интересов граждан Узбекистана, находящихся в Латвии, продвижения экономического сотрудничества, привлечения латвийских инвестиций и туристов в Узбекистан, наращивания экспорта продукции на рынки Латвии и других стран Балтии, содействия в организации упорядоченной трудовой миграции, развития культурно-гуманитарных и других связей.

В ходе церемония было отмечено, что открытие почётного консульства Узбекистана в Риге «наряду с началом функционирования представительства Латвийского агентства инвестиций и развития в Ташкенте внесёт большой вклад в укрепление институциональных основ торгово-инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Латвией».

Сейчас за рубежом действует около 30 почётных консульств Узбекистана.