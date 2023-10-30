Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в Карши 25 октября высказался о важности достижения независимости во всех областях.

«В мире потеряно доверие. В мире усиливается конкуренция. Каждое государство борется за свой завтрашний день. Если в этой борьбе мы не поставим высокую цель, то останемся далеко позади. Не забывая о своём вчерашнем дне, нам необходимо создать правильную основу для нашего завтрашнего дня. Мы должны действовать как одна семья, как одно общество, чтобы изменилась наша любимая Родина — Узбекистан», — сказал президент (цитата по сюжету субботней программы «Менимча» телеканала «Узбекистан 24»).

«Сегодня мы живём в условиях политики открытости», — отметил глава государства.

«Привести в порядок нашу собственную национальную политику крайне сложно. Если мы не будем сильными и независимыми, существует множество сил, которые будут тянуть нас в разные стороны. Почему я стараюсь, чтобы все сферы были более независимыми? Чем больше мы будем независимы, чем сильнее наша экономика, тем больше мы заставим с нами считаться. За счёт чего? Только за счёт нашего труда. У нас есть одно богатство — наш труд. Если каждый из нас не будет трудиться, соответствуя своей должности и нынешним условиями, мы во многом проиграем и останемся позади», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев отметил важность развития образования во всех сферах для дальнейшего развития Узбекистана.

«Если, благодаря воле Бога, в течение 10−15 лет будет мир, я представляю, каких целей сможет достичь Узбекистан. Прежде всего, все мы должны ценить мир и спокойствие в нашей стране, возможности, созданные для нашего народа. Сделайте для себя один вывод: мы должны усердно трудиться ради мира ваших семей. Я всегда привожу простой пример: мы должны быть способны обеспечить мир, пока наш самый младший внук не достигнет нашего возраста. Но судьбу мира и спокойствия решает не оборона, а интеллект и знания», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.