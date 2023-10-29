В Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет скончался известный американский актёр Мэттью Перри, сообщает Los Angeles Times.

Он был найден мёртвым в гидромассажной ванне в своём доме днём в субботу. Причиной смерти могло стать утопление, вызванное остановкой сердца, пишет TMZ.

Актёр, начавший сниматься в кино ещё в детском возрасте, больше всего известен по роли Чендлера в сериале «Друзья», вышедшем на экран в 1994 году.

Он также играл в фильмах «Поспешишь — людей насмешишь», «Танго втроём», «Триумф: история Рона Кларка», «Девять ярдов», «Папе снова 17» и других.