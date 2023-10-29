30−31 октября в некоторых частях Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов Ташкента будет отсутствовать горячее водоснабжение. Это связано с отключением подачи газа в зоне действия котельной ТЦ-1, сообщила компания Veolia Energy Tashkent.
«От газоснабжения будет временно отключена котельная ТЦ-1 нашего основного поставщика тепловой энергии (ООО „Tаштеплоцентраль“). Отключение связано с плановыми работами на газопроводе высокого давления [предприятия] Hududgaz Poytaxt. Работы будут проводиться 30 октября с 08:00 до 31 октября 20:00», — говорится в сообщении.
Полноценное возобновление подачи горячей воды произойдёт после восстановления газоснабжения и запуска котельной ТЦ-1 — ориентировочно к полуночи 31 октября.
Адреса отключений
- Юнусабадский р-н: м-вы Ц-4, Ц-5, Ц-6, ул А.Дониша, Эргашева, Бадамзар, Богишамол, Гулямова, Гидрометцентр, А. Темура.
- Мирзо-Улугбекский р-н: ул. Навнихол, Неъмат, Шахриобод, Дурмон йули, Муминова, Зиёлилар, Ходжибаева, Каландар, М. Улугбек, Левитана, территория Госпиталя МО, Сайрам, Буюк ипак йули, М. Юсуфа, Мустакиллик, Аккурганская, Иргашева, К. Ниязова, Муртазаева, П. Салар, П. Пишпекская, пл. Х. Алимджана, м-вы Ц-1, Ц-2, Ялангач, Буз-1, Паркентская.
- Яшнабадский р-н: м-вы Боткина, Ташсельмаш, ул. Мирзо Улугбека, Риёзий, Паркентская, Циолковская, Махтумкули.