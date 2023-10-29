30−31 октября в некоторых частях Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов Ташкента будет отсутствовать горячее водоснабжение. Это связано с отключением подачи газа в зоне действия котельной ТЦ-1, сообщила компания Veolia Energy Tashkent.

«От газоснабжения будет временно отключена котельная ТЦ-1 нашего основного поставщика тепловой энергии (ООО „Tаштеплоцентраль“). Отключение связано с плановыми работами на газопроводе высокого давления [предприятия] Hududgaz Poytaxt. Работы будут проводиться 30 октября с 08:00 до 31 октября 20:00», — говорится в сообщении.

Полноценное возобновление подачи горячей воды произойдёт после восстановления газоснабжения и запуска котельной ТЦ-1 — ориентировочно к полуночи 31 октября.

Адреса отключений