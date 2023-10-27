Опрос о расширении свободных от внешней рекламы зон Ташкента запущен на портале или в приложении Xalq nazorati (в приложении в строке поиска нужно ввести «Зоны, свободные от рекламы»). Об этом «Газете.uz» сообщил Лазизбек Тошкулов, заместитель руководителя проектного офиса «Внешняя реклама» Департамента цифрового развития при хокимияте столицы.

Для подачи приложения на портале Xalq nazorati нужно выбрать раздел «Опросы пользователей».



Опрос продлится 15 дней и завершится 11 ноября. Участники должны будут указать локацию и адрес, прикрепить фотографию и рассказать, почему рекламы на этом объекте быть не должно.

«Нам важно, чтобы жители писали обоснование к своему нежеланию видеть рекламу там, где её размещение пока не запрещено законом. Предложения мы направим районным хокимиятам, Министерству культуры и Комитету по конкуренции. Если они не ответят в течение определённого срока, мы посчитаем, что они согласны с предложениями жителей. Если у госорганов будут комментарии, мы их рассмотрим и по мере необходимости доработаем предложения горожан. Затем внесём их городскому Кенгашу народных депутатов», — отметил Лазизбек Тошкулов.

По действующему законодательству наружную рекламу запрещено размещать в радиусе 50 метров от государственных и религиозных объектов и объектов материального культурного наследия, а также на территории этих сооружений. Однако у хокимиятов Ташкента и областей совместно с другими ведомствами есть право самостоятельно определять дополнительные зоны, свободные от рекламы.

«Некоторые жители, с которыми мы недавно общались, задаются вопросом: почему какие-то зоны, не входящие в перечень объектов, свободных от рекламы, заставлены рекламой, несмотря на определённую культурную ценность. Поэтому мы решили провести такой опрос», — рассказал Лазизбек Тошкулов.

В частности, жители предлагали запретить размещение наружной рекламы близ рядов ремесленников у базара Чорсу. Павильоны не числятся в реестре объектов культурного наследия, не обнаружены на картах 1966 и 1972 годов, отметил замначальника проектного офиса. Они построены в позднесоветский период или уже после 1990-х. Тем не менее, место пользуется популярностью среди туристов и горожан, но, в отличие от рынка Чорсу, не является объектом культурного наследия, хотя примыкает к нему.

Ряды ремесленников. Фото: Яндекс.Карты.



Несмотря на уже установленный законом запрет размещать наружную рекламу близ и на территории объектов культурного наследия, на рынке Чорсу эти нормы, очевидно, нарушаются. Департамент цифрового развития продолжает бороться с такими нарушениями за очищение города от визуального мусора.

«В прошлом году я делал аналитику: из 11 тысяч объектов внешней рекламы, установленных в городе, более 2500 были установлены с нарушениями на территории объектов культурного наследия и государственных учреждений», — сказал Лазизбек Тошкулов.

Он предполагает, что среди других объектов, предлагаемых участниками опроса, могут оказаться школы и медучреждения, хотя некоторые из них, например, государственная школа №145 или часть корпусов старого ТашМИ являются объектами культурного наследия.

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»



По словам специалиста, перечень зон, где запрещено размещать рекламу, необходимо утвердить до 1 декабря. К этому сроку Департамент цифрового развития должен завершить все административные мероприятия, за исключением бумажной работы по демонтажу объектов, установленных с нарушениями.

На территории объектов, включённых в перечень, можно будет размещать информацию об этих объектах, отметил Лазизбек Тошкулов. При этом рядом с ними могут находиться автобусные остановки, которые считаются отдельным видом наружной рекламы и которые могут транслировать рекламу.

По словам Лазизбека Тошкулова, остановки на улицах Ташкента устанавливают разные компании. Первая — французская — импортирует конструкции из Франции. LED-мониторов на них нет. Таких остановок в городе более 200. Другая компания выкупила остановки в Мирабадском районе через аукцион. Она устанавливает «телевизоры».





«Есть ещё ниша остановок с магазинами, чью деятельность тоже нужно регулировать», — сказал Лазизбек Тошкулов.

Нарушения на рынке наружной рекламы в столице сегодня выявляют пять инспекторов. В скором времени планируется нанять ещё семь сотрудников, чтобы в каждом районе города был свой специалист. Департамент цифрового развития нанял их в рамках миссии по очищению города от визуального мусора.

Для работы инспекторов была разработана специальная платформа. Её также планируется внедрять в регионах страны. Она позволяет инспектору в личном кабинете заполнять информацию о каждом объекте наружной рекламы: где он установлен (на земле, крыше, фасаде), где он расположен (на тротуаре, проезжей части, окнах, козырьках), закрывает ли обзор пешеходам, автотранспорту или жителям; в анкете можно указывать локацию, тип конструкции, его размеры и прикреплять фотографию.

Информация автоматически передаётся модератору, который проверяет, есть ли у объекта паспорт, соответствует ли он нормам размещения наружной рекламы, дизайн-коду. Если есть нарушения, весь пакет документов можно отправить в Комитет по конкуренции.

Департамент цифрового развития просит жителей города проявить активную гражданскую позицию и предложить зоны, свободные от рекламы.