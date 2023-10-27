Опрос о расширении свободных от внешней рекламы зон Ташкента запущен на портале или в приложении Xalq nazorati (в приложении в строке поиска нужно ввести «Зоны, свободные от рекламы»). Об этом «Газете.uz» сообщил Лазизбек Тошкулов, заместитель руководителя проектного офиса «Внешняя реклама» Департамента цифрового развития при хокимияте столицы.
Опрос продлится 15 дней и завершится 11 ноября. Участники должны будут указать локацию и адрес, прикрепить фотографию и рассказать, почему рекламы на этом объекте быть не должно.
«Нам важно, чтобы жители писали обоснование к своему нежеланию видеть рекламу там, где её размещение пока не запрещено законом. Предложения мы направим районным хокимиятам, Министерству культуры и Комитету по конкуренции. Если они не ответят в течение определённого срока, мы посчитаем, что они согласны с предложениями жителей. Если у госорганов будут комментарии, мы их рассмотрим и по мере необходимости доработаем предложения горожан. Затем внесём их городскому Кенгашу народных депутатов», — отметил Лазизбек Тошкулов.
По действующему законодательству наружную рекламу запрещено размещать в радиусе 50 метров от государственных и религиозных объектов и объектов материального культурного наследия, а также на территории этих сооружений. Однако у хокимиятов Ташкента и областей совместно с другими ведомствами есть право самостоятельно определять дополнительные зоны, свободные от рекламы.
«Некоторые жители, с которыми мы недавно общались, задаются вопросом: почему какие-то зоны, не входящие в перечень объектов, свободных от рекламы, заставлены рекламой, несмотря на определённую культурную ценность. Поэтому мы решили провести такой опрос», — рассказал Лазизбек Тошкулов.
В частности, жители предлагали запретить размещение наружной рекламы близ рядов ремесленников у базара Чорсу. Павильоны не числятся в реестре объектов культурного наследия, не обнаружены на картах 1966 и 1972 годов, отметил замначальника проектного офиса. Они построены в позднесоветский период или уже после 1990-х. Тем не менее, место пользуется популярностью среди туристов и горожан, но, в отличие от рынка Чорсу, не является объектом культурного наследия, хотя примыкает к нему.
Несмотря на уже установленный законом запрет размещать наружную рекламу близ и на территории объектов культурного наследия, на рынке Чорсу эти нормы, очевидно, нарушаются. Департамент цифрового развития продолжает бороться с такими нарушениями за очищение города от визуального мусора.
«В прошлом году я делал аналитику: из 11 тысяч объектов внешней рекламы, установленных в городе, более 2500 были установлены с нарушениями на территории объектов культурного наследия и государственных учреждений», — сказал Лазизбек Тошкулов.
Он предполагает, что среди других объектов, предлагаемых участниками опроса, могут оказаться школы и медучреждения, хотя некоторые из них, например, государственная школа №145 или часть корпусов старого ТашМИ являются объектами культурного наследия.
По словам специалиста, перечень зон, где запрещено размещать рекламу, необходимо утвердить до 1 декабря. К этому сроку Департамент цифрового развития должен завершить все административные мероприятия, за исключением бумажной работы по демонтажу объектов, установленных с нарушениями.
На территории объектов, включённых в перечень, можно будет размещать информацию об этих объектах, отметил Лазизбек Тошкулов. При этом рядом с ними могут находиться автобусные остановки, которые считаются отдельным видом наружной рекламы и которые могут транслировать рекламу.
По словам Лазизбека Тошкулова, остановки на улицах Ташкента устанавливают разные компании. Первая — французская — импортирует конструкции из Франции. LED-мониторов на них нет. Таких остановок в городе более 200. Другая компания выкупила остановки в Мирабадском районе через аукцион. Она устанавливает «телевизоры».
«Есть ещё ниша остановок с магазинами, чью деятельность тоже нужно регулировать», — сказал Лазизбек Тошкулов.
Нарушения на рынке наружной рекламы в столице сегодня выявляют пять инспекторов. В скором времени планируется нанять ещё семь сотрудников, чтобы в каждом районе города был свой специалист. Департамент цифрового развития нанял их в рамках миссии по очищению города от визуального мусора.
Для работы инспекторов была разработана специальная платформа. Её также планируется внедрять в регионах страны. Она позволяет инспектору в личном кабинете заполнять информацию о каждом объекте наружной рекламы: где он установлен (на земле, крыше, фасаде), где он расположен (на тротуаре, проезжей части, окнах, козырьках), закрывает ли обзор пешеходам, автотранспорту или жителям; в анкете можно указывать локацию, тип конструкции, его размеры и прикреплять фотографию.
Информация автоматически передаётся модератору, который проверяет, есть ли у объекта паспорт, соответствует ли он нормам размещения наружной рекламы, дизайн-коду. Если есть нарушения, весь пакет документов можно отправить в Комитет по конкуренции.
Департамент цифрового развития просит жителей города проявить активную гражданскую позицию и предложить зоны, свободные от рекламы.