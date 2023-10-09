Министерство иностранных дел Узбекистана выразило «серьёзную обеспокоенность эскалацией обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, приведшей к многочисленным человеческим жертвам среди мирного населения и значительно осложнившей обстановку на всем Ближнем Востоке».

«Призываем противоборствующие стороны принять все меры для скорейшего прекращения вооружённого противостояния и урегулирования кризиса политико-дипломатическими средствами», — говорится в заявлении.

«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших в связи с последними событиями и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметили в МИДе.

Ранее посольство Узбекистана в Тель-Авиве сообщило, что авиасообщение с Израилем продолжает действовать. Дипломатическое представительство попросило уведомлять консульский отдел об исчезновении, ранении или другой информации о гражданах Узбекистана, которые находятся в Израиле.

7 октября палестинская группировка ХАМАС выпустила тысячи ракет по Израилю. По данным на утро понедельника, число погибших в Израиле превысило 700 человек, пишет The Times of Israel. Минздрав Израиля сообщает о 2382 пострадавших.