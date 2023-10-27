Академия наук Узбекистана опровергла заявления чиновников о планируемом сносе Майданакской астрономической обсерватории в Кашкадарьинской области.

Ранее представители хокимията Кашкадарьинской области в интервью телеканалу «Узбекистан 24» заявили о планах по строительству туристического комплекса на месте Майданакской обсерватории, которая «уже много лет не работает».

«Этот уникальный объект находится под постоянным контролем президента, развитию Майданакской обсерватории и совершенствованию её инфраструктуры уделяется серьёзное внимание», — заявили в Академии наук. В частности, за последние годы проведён ремонт дорог, ведущих к обсерватории, туда подведена оптоволоконная сеть.

«Обсерватория сегодня входит в пятёрку ведущих обсерваторий мира со своим уникальным астроклиматом и активно участвует в более чем 30 международных проектах», отметили в пресс-службе.

В академии уточнили, что на плато Майданак в 4 км от обсерватории находится ещё один объект — одноимённый измерительный комплекс, ранее принадлежавший Министерству обороны Узбекистана. «Этот объект в последние годы не работал. Именно здесь планируется построить новую туристическую зону. Просим органы власти быть точными в названиях этих двух объектов», — добавили в пресс-службе.

Майданакская высокогорная обсерватория Астрономического института АН Узбекистана расположена в 120 км от Самарканда в горах Памиро-Алая на высоте около 2000 метров. Она была создана в 1970 году. По астроклимату — по количеству ясных ночей и качеству изображения небесных тел — эта обсерватория не уступает обсерваториям на Канарских и Гавайских островах.