Бывший премьер государственного совета Китая Ли Кэцян скончался в ночь на пятницу в возрасте 68 лет, сообщило «Синьхуа».

По данным информационного агентства, Кэцян перенёс внезапный сердечный приступ и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

Последние несколько дней Ли Кэцян находился на восстановлении в Шанхае.

На посту премьера госсовета — высшего государственного исполнительного органа в Китае — Ли Кэцян находился с марта 2013 по март 2023 года.

Он покинул свою должность, так как законодательство КНР не позволяло ему переизбираться на неё третий срок. До этого он не вошёл в действующий состав Центрального комитета КПК. Генсеком ЦК был переизбран Си Цзиньпин.

Ранее он считался одним из ведущих кандидатов на пост руководителя Коммунистической партии Китая (КПК) и «правой рукой» Си Цзиньпина.

Ли Кэцян неоднократно посещал Узбекистан — в 2009 году, в 2013 году, в 2019 году и в другие годы.