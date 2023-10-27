Национальный банк Казахстана подготовил проект постановления, которым предлагается ужесточить правила выдачи банковских карт нерезидентам страны. Документ опубликован на портале «Открытые нормативно-правовые акты».
Согласно предлагаемым поправкам, иностранцы и лица без гражданства смогут оформить платёжную карту только при наличии разрешения на временное проживание или разрешения на постоянное проживание в Казахстане.
Выдача платёжной карточки будет возможна «при личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения на территории Казахстана». В числе таких документов — трудовой договор, договор обучения и вид на жительство.
В Нацбанке отметили, что такие меры необходимы для «минимизации рисков выпуска платёжных карточек для осуществления данными лицами противоправных операций, в том числе по незаконному обороту наркотиков и игорному бизнесу».
В комментарии изданию Tengrinews финансовый регулятор, ссылаясь на данные правоохранительных органов, объяснил, что платёжные карточки используют «в качестве так называемых „дроп-карт“ для перепродажи и обслуживания незаконного оборота, связанного с распространением наркотических средств».
- Казахстан стал одним из основных направлений для «карточного туризма» среди граждан России после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и ухода Visa и Mastercard с российского рынка. В Казахстане россияне могли открыть международные банковские карты лично или дистанционно с помощью доверенного лица.
- Ранее Казахстан также ужесточил правила въезда и пребывания в стране для иностранцев. С января гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволено находиться в стране без визы не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.
- В сентябре прошлого года ряд банков Узбекистана ужесточил условия выдачи банковских карт для иностранцев. Среди требований к нерезидентам — пребывание в стране непрерывно 15 дней, статус студента или официальное трудоустройство.