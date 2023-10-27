Правозащитная организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором обвинила Израиль и ХАМАС в совершении военных преступлений и призвала немедленно прекратить войну.

«За последние две с половиной недели мы стали свидетелями ужаса, разворачивающегося в невообразимых масштабах в Израиле и на оккупированных палестинских территориях. Более двух миллионов человек в секторе Газа борются за выживание в условиях катастрофического гуманитарного кризиса, а уровень жертв среди гражданского населения беспрецедентен. Более 6546 человек были убиты в секторе Газа, по меньшей мере 1400 человек — в Израиле, ещё тысячи получили ранения. ХАМАС взял в заложники более 200 человек… Перед лицом таких беспрецедентных разрушений и страданий гуманность должна возобладать», — сказала генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

В организации утверждают, что задокументировали доказательства военных преступлений, совершенных обеими сторонами конфликта. В частности, Amnesty International обвиняет ХАМАС и другие вооружённые группировки сектора Газа в неизбирательных ракетных ударах по Израилю, а также убийстве мирных жителей и захвате заложников. Израиль, как заявляют в организации, проводит неизбирательные атаки, которые привели к массовым жертвам среди мирного населения Газы.

Правозащитники подчеркнули, что необходимо принять срочные действия для защиты гражданского населения сектора Газа и Израиля и «предотвращения дальнейшего ошеломляющего уровня человеческих страданий». «Мы призываем всех членов международного сообщества объединиться и потребовать немедленного гуманитарного прекращения огня всеми сторонами конфликта», — говорится в заявлении.

Организация также вновь потребовала от ХАМАСа немедленно освободить всех заложников, а от Израиля — всех произвольно задержанных палестинцев. Кроме того, правозащитники призвали Израиль разрешить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

«Коренные причины конфликта должны быть устранены, в том числе путём демонтажа израильской системы апартеида против всех палестинцев», — отметили в Amnesty International.

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят в ответ на заявление Amnesty International назвал организацию «антисемитской» и добавил, что ей «не хватает морального авторитета, чтобы называться правозащитной».

«Молчание организации после зверств, совершенных террористами ХАМАС 7 октября, когда более 1400 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков, были убиты, а более 220 человек были похищены, демонстрирует, что Amnesty International — это пропагандистская организация, работающая на террористов ХАМАС», — заявил он в комментарии изданию Politico.