Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 октября, на второй день визита в Кашкадарьинскую область, провёл совещание в Карши по вопросам социально-экономического развития региона, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства заявил, что в аэропорту Шахрисабза будет запущена гражданская авиация. С 1 января будут открыты новые рейсы самолётов ATR в аэропорт Шахрисабза, а также увеличится число местных рейсы в Самаркандскую, Бухарскую, Хорезмскую области и Ферганскую долину. Число рейсов по маршруту Ташкент-Карши вырастет с 2 до 7 раз в неделю.

В результате, как ожидается, стоимость авиабилетов снизится в 2 раза, а поток иностранных и отечественных туристов увеличится в втрое.

Президент поручил руководителям смягчить требования для проезда через перевал «Тахтакарача». По его словам, в следующем году на перевале начнётся строительство нового тоннеля и дороги. Совместно с китайскими инвесторами начнутся ремонтные работы 30-километровой дороги, соединяющей Самарканд и Шахрисабз.

Проект строительства дороги между Самаркандом и Шахрисабзом протяжённостью 66 км, а также строительство и управление новым платным тоннелем протяжённостью 4,4 км на перевале «Тахтакарача» планировалось реализовать до 2026 года.

Кроме того, будет выделено 122,5 млн долларов на ремонт 100-километрового участка дороги Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу, проходящей через Кашкадарью.

В следующем году поставлена задача довести число иностранных туристов в регионе до 500 тысяч.

Напомним, в июле 2016 года на 40-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО было принято решение включить исторический центр Шахрисабза в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, из-за нарушения во время строительных работ норм Конвенции ЮНЕСКО по охране всемирного культурного и природного наследия.

В августе 2021 года комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение в условиях пандемии предоставить Узбекистану ещё год на восстановление исторической части Шахрисабза.