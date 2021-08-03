Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение в условиях пандемии коронавируса предоставить властям Узбекистана еще один год для завершения работ по восстановлению исторического центра Шахрисабза, который в 2016 году был помещен в «тревожный список» объектов всемирного наследия, сообщила пресс-служба Министерства туризма и спорта.

Решение принято в ходе 44-й сессии комитета ЮНЕСКО, состоявшейся в китайском Фучжоу.

Напомним, в июле 2016 года на 40-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО было принято решение включить исторический центр Шахрисабза в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, из-за нарушения во время строительных работ норм Конвенции ЮНЕСКО по охране всемирного культурного и природного наследия.

В 2018 году одним из вопросов на повестке очередной сессии комитета было исключение исторического центра Шахрисабза из Списка объектов Всемирного наследия, однако город удалось отстоять. Правительство Узбекистана летом 2019 года обязалось за два года разработать план регенерации исторического центра Шахрисабза для исключения его из «тревожного списка».