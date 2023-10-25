Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 октября на совещании в Карши заявил, что пришло время менять подходы в сельском хозяйстве, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства указал, что необходимо извлечь правильные выводы из текущего сельскохозяйственного сезона. По его словам, в правительстве обсуждаются планы разрешить с 2024 года фермерам самостоятельно выбирать кластеры и свободно продавать излишки урожая после выполнения поставок, оговорённых в контракте.

Сейчас фермеры закреплены за одним кластером, из-за чего при определении закупочной цены хлопка или другой культуры они находятся в проигрышном положении. В прошлом году минимальная закупочная цена была установлена в размере 10 тысяч сумов, а в этом году Министерство сельского хозяйства сообщило, что теперь цену будет регулировать рынок, то есть покупатели (кластеры) и продавцы (фермеры).

Рекомендованная Минсельхозом минимальная цена в этом сезоне составляет 8000 сумов. Кластеры в основном закупают первый сбор хлопка по 6500 сумов (на втором и следующих сборах цена ниже). Отчасти этим можно объяснить нежелание фермеров собирать хлопок на своих полях, из-за чего советник президента Шухрат Ганиев решил разрешить кластерам без оглядки на фермеров собирать их хлопок.

Отметим, что Узбекистан наряду с Таджикистаном остаются одними из немногих стран мира, где до сих пор отсутствует возможность приватизации сельскохозяйственной земли.

Текстиль, деградация земель и КРС

Кашкадарьинская область выращивает больше всего зерна и хлопка в Узбекистане, однако доля производства полотна, создающего много рабочих мест в регионе, не превышает 30%, а покраска полотна вообще не налажена, заявил президент. Он отметил, что за счёт этого есть возможность получить 500 млрд сумов дохода, трудоустроив дополнительно 60 тысяч молодых людей и женщин.

В этих целях в 2024 году в регионе планируется запустить 33 крупных проекта на сумму 370 млн долларов. За счёт этого производство готовых трикотажных изделий увеличится в 1,6 раза, производство тканей — в 3,1 раза, будет создано 8000 рабочих мест, говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев поручил организовать в регионе текстильный технопарк и привлечь туда известные европейские бренды.

В следующем году в Кашкадарье планируется создать 10 мобильных лабораторий, которые будут проводить агрохимический анализ почвы посевных площадей.

Сегодня в области имеется 1,4 миллиона гектаров пастбищ. Это естественная кормовая база для 7 миллионов голов крупного рогатого скота, коз и овец.

В Миришкорском, Мубарекском и Нишанском районах 20% пастбищ подверглись деградации, а ещё 25% не имеют зелёного покрова. Поэтому в следующем году поставлена задача реализовать программу покрытия зелёными культурами 100 тысяч гектаров пастбищ.

При этом поручено создать семеноводческие хозяйства для борьбы с засухой, жарой и опустыниванием, высадить плодоовощные и лекарственные растения, создать многолетние древесные рощи и внедрить водосберегающие технологии. В качестве пилотного проекта планируется установить насосы, работающие на солнечной энергии, и дождевое орошение.

Кроме того, будет создана лаборатория генетических исследований домашнего скота, а на основе испанской породы овец «Ассаф» намечено вывести новые национальные породы.

Должностным лицам поручено создать электронную карту 1,4 миллиона гектаров пастбищ и трудоустроить 100 тысяч жителей.

В июле 2022 года фермеры Самаркандской области заявили, что хотят меньше вмешательства хокимиятов в их деятельность, просили долгосрочные гарантии земельных прав, выразили недовольство системой страхования и банковской системой.