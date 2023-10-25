Администратор Агентства США по международному развитию (USAID), член Совета национальной безопасности США Саманта Пауэр на пресс-конференции в Самарканде во вторник ответила на вопросы о конфликте на Ближнем Востоке, а также войне России против Украины.

Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz» о том, как можно достичь мира на Ближнем Востоке на фоне новой эскалации, она сказала:

«Мы решительно осуждаем чудовищные убийства, совершенные ХАМАС. И, как отметил президент Байден, в том числе во время поездки в этот регион, Соединённые Штаты поддерживают право Израиля на самооборону. В то же время президент Байден подчеркнул исключительную важность соблюдения международного гуманитарного права и обеспечения защиты гражданского населения».

Саманта Пауэр отметила, что в качестве главы USAID — правительственного агентства по вопросам развития — она акцентирует внимание на оказании гуманитарной помощи. USAID совместно с ООН, Международным комитетом Красного Креста, Египетским Красным Полумесяцем и другими организациями работает над доставкой гуманитарных грузов в Газу.

«Для этого потребовались очень длительные переговоры, в которых президент Байден принимал личное участие с премьер-министром Нетаньяху и президентом Египта Сиси. Эти грузовики сейчас движутся и должны продолжать двигаться. И мы надеемся, что количество грузов в Газу будет расти. Также очень важно, чтобы те, кто получил тяжёлые ранения и нуждается в медицинской помощи, получали её», — подчеркнула она.

Администратор USAID также напомнила приверженность США к установлению мира в регионе конфликта.

«Вопрос установления прочного мира между палестинским и израильским народами назрел уже давно. Конечно, сегодня это кажется далёким в свете событий последних дней — злобной террористической атаки ХАМАС, войны в Газе и острой гуманитарной нужды. Но очень важно, чтобы безопасность и достоинство всех народов в регионе были защищены. И президент Байден, и госсекретарь Блинкен очень заинтересованы в том, чтобы стороны вернулись к миру и работали над воплощением в жизнь плана „Два государства для двух народов“, который слишком долго остаётся недостижимым», — сказала глава USAID.

Журналист издания Qalampir.uz спросил, будут ли США требовать от Узбекистана выбрать одну из сторон в конфликте между Израилем и Палестиной, как, например, западные страны накладывают санкции на страны Центральной Азии из-за их отношения с Россией. Отвечая на вопрос, Саманта Пауэр напомнила позицию США по обоим конфликтам.





«Позиция Соединённых Штатов на Ближнем Востоке заключается в том, что Израиль имеет право защищать себя, как это сделала бы любая страна, которая подверглась нападению такого масштаба и разрушению, и не только имеет на это право, но и обязана это сделать. Но, как сказал президент [США], то, как будет вестись эта борьба, имеет огромное значение, и палестинский народ, простые жители не должны расплачиваться за жестокость ХАМАС. Ведь палестинский народ, в том числе жители Газы, многие из которых являются живым щитом или подвергаются опасности из-за террористов ХАМАС, во многих случаях сами становятся жертвами жестокости ХАМАС», — сказала Саманта Пауэр.

Она также отметила, что призыв осуждать вторжение России в Украину диктуется нормами международного права.

«Постоянный член Совета безопасности ООН вторгается в соседнюю страну, разрушает украинские города, похищает тысячи украинских детей и увозит их от родителей в Российскую Федерацию, систематически подвергает сексуальному насилию и пыткам людей, оказавшихся в руках российских оккупантов и захватчиков. В свете того, что я только что описала, я думаю, никого не должно удивлять, что Соединённые Штаты будут выступать за то, чтобы страны осуждали такую жестокость и вопиющие нарушения международного права, и призывали страны не выступать на стороне Российской Федерации, а также публично или в частном порядке выражать свою глубокую озабоченность и тревогу по поводу подобных действий», — сказала она.

При этом глава USAID подчеркнула, что все независимые страны имеют право самостоятельно принимать решение по этому вопросу.

«Каждая суверенная страна будет принимать собственные решения о том, как ей сбалансировать свою географию, историю, свои ценности и собственные интересы. Все мы заинтересованы в том, чтобы другие страны не могли на нас нападать. Конечно же, каждая суверенная страна и каждый суверенный народ должны сами принимать решения о том, как сбалансировать этот набор принципов. Но Соединённые Штаты никогда не будут колебаться, будут не „требовать“, как было сказано в вопросе, а выступать за соблюдение принципов суверенитета, территориальной целостности и международного гуманитарного права. Это то, что мы делаем на Ближнем Востоке, и это то, к чему мы призываем в отношении России, которая нарушает эти принципы», — подчеркнула она.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что на пресс-конференции Саманта Пауэр назвала новый этап сотрудничества между странами Центральной Азии и США «новым миром надежд и возможностей». Она сообщила, что прибыла по просьбе президента США для углубления партнёрства «со странами и народами этого важнейшего региона». Глава USAID также анонсировала выделение странам Центральной Азии 14,3 млн долларов на устранение барьеров для торговли, развитие «зелёной» экономики, а также борьбу с дезинформацией.