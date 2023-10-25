Дистрибьютор сиропа от кашля «Док-1 Макс» регулярно поощрял врачей, медсестёр и работников аптек, рекомендовавших пациентам этот препарат, который называется причиной смерти как минимум 65 детей в Узбекистане. Об этом говорилось 23 октября на очередном заседании суда по этому уголовному делу, пишет «Дарё».

Представитель Налогового комитета в ходе показаний сообщил, что производители заплатили 5 млрд 57 млн сумов (около 413 тысяч долларов) врачам за рекомендацию сиропа пациентам и вклад в увеличение продаж. Ещё 122 млн сумов (почти 10 тысяч долларов) в виде вознаграждения получили медсёстры, которые занимались прививкой пациентов в больницах. Руководителям и работникам аптек, которые добились роста продаж «Док-1 Макс», производитель выплатил 2 млрд 345 млн сумов (191,7 тысячи долларов).

По словам сотрудника Налогового комитета, дистрибьютор сиропа Quramax Medikal выплачивала зарплату «в конверте» на общую сумму 13 млрд сумов за вклад в деятельность предприятия. После того, как средства обложили налогом на доход физических лиц, у компании сформировалась налоговая задолженность в 9,6 млрд сумов.

Адвокат Даврон Ахмадов, представляющий интересы бывшего директора Quramax Medikal, который проходит по делу обвиняемым, выразил несогласие и спросил, почему врачи выполняли свои обязанности и рекомендовали этот препарат, а также по какой причине налог по выплаченным средствам за рекомендацию сиропа пытаются взыскать с Quramax Medikal.

Сотрудник налоговой службы ответил, что компания Quramax Medikal определена налоговым агентом, из-за чего НДФЛ за 5,05 млрд сумов, выплаченных врачам, взыскивается с этой компании.

«Дарё» со ссылкой на одного из участников судебного процесса сообщает, что Marion Biotech подала на повторную регистрацию сиропа «Док-1 Макс» в 2021 году в Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при Агентстве по развитию фармацевтической отрасли.

По словам судьи, срок действия имеющегося сертификата GMP (сертификат, подтверждающий, что на предприятии соблюдаются надлежащие производственные практики) истекал, и во время перерегистрации компания находилась без этого сертификата около двух месяцев. Тем не менее, сироп «Док-1 Макс» продолжали продавать в аптеках Узбекистана. За этот период из Индии в Узбекистан было ввезено 39,6 тысячи флаконов сиропа, содержащего токсичное вещество.

Отвечая на вопрос судьи, бывший директор Фармагентства С. К. сообщил, что эти флаконы были произведены заводом, когда у него был сертификат GMP, поэтому ему разрешили продавать лекарства в Узбекистане, несмотря на истёкший период действия документа.

На предыдущем заседании 20 октября свидетели сообщили, что за повторную регистрацию 11 препаратов у ещё одного индийского производителя требовали 88 тысяч долларов, а за регистрацию и признание 3 препаратов из Индии — 45 тысяч долларов.