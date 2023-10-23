Ограничение движения в связи со строительно-ремонтными работами на нескольких главных улицах Ташкента 23 октября привело к «перераспределению потока транспортных средств и создало дополнительную нагрузку на существующий поток на других улицах», сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

В часы пик «Яндекс.Карты» показывали 10-балльный, максимальный уровень пробок.

«В результате общая скорость движения в городе резко упала из-за накопившегося дополнительного потока. Такая ситуация, в свою очередь, привела к снижению скорости транспорта на всех улицах. Этот же аспект негативно отразился на движение автобусов, общественного транспорта Ташкента», — говорится в сообщении.

В частности, у более 70 автобусов, чьи маршруты проходят по улицам Алишера Навои, Лабзак, Сагбон, Сакичмон, Мехржон, Малой кольцевой дороге, 8 марта, Шота Руставели, Бабура, Ойбека, Арнасой, Истикбол, Мукими — Нукусской и Нурафшан, «не было возможности соблюдать расписание и интервалы движения в часы пик».

Отметим, Минтранс в своей публикации не предлагает каких-либо альтернативных схем проезда или мер, которые позволили бы автобусам высвободиться из пробок и получить реальный приоритет на улицах Ташкента.

В понедельник утром автобус маршрута №80, в котором находилась редактор «Газеты.uz» Сабина Бакаева, попал в ДТП на улице Нукусской.

«В понедельник утром здесь усилили ремонтные работы. В предыдущие дни была перекрыта часть улицы, и трафик на этих участках двигался по одной её стороне. Сегодня утром протяжённость перекрытых участков удвоилась. Никто не предупредил об этом граждан, не продумал проезд общественного транспорта. Добавим к этому ремонтные работы на участке улицы Бабура, заторы на МКАДе из-за расширения моста в аэропорт и несколько перекрытых второстепенных улиц, выходящих на улицу Нукусскую», — рассказала она.

Внезапные ремонтные работы на улицах Бабура и Нукусской могут объясняться скорым визитом зарубежных политиков.

«Чтобы выразить своё почтение иностранным гостям, которые проведут на этих улицах полчаса, город проявляет крайнее неуважение к своим жителям и самому себе. Полгода назад Ташкент хвастался $200 млн кредитных денег, потраченных на покупку революционного количества городских автобусов. Но грамотно и экономно управлять городской экосистемой столица так и не научилась, даже не пытается», — подчеркнула Сабина Бакаева.

Журналистка указала, что автобусы попадают в ДТП, бюджет терпит расходы и недополучает деньги, поскольку подобные коллапсы стоят людям и бизнесу время.

«Все пассажиры автобуса №80, попавшего в ДТП, пошли пешком. Автобус заблокировал единственную полосу, по которой двигался весь поток в сторону центра. В происшествии нет виновных водителей. Есть только неграмотное управление городом», — написала Сабина Бакаева.

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