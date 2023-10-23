В Сурхандарьинской области два человека погибли в результате взрыва газового баллона в автомобиле «ВАЗ-2106». Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь УБДД УВД региона Эльнур Абраев.

Взрыв произошёл 19 октября на газозаправочной станции, принадлежащей предприятию «Денов-Мобил» в Денауском районе.

Владелец «ВАЗ-2106» попросил своего знакомого на автомобиле «ВАЗ-2011» помочь пригнать его транспортное средство на заправку.

Взрыв произошёл, когда баллон с пропаном, установленный в автомобиле «ВАЗ-2106», стали заправлять метаном.

В результате взрыва на месте погибли работник заправки и водитель «ВАЗ-2011». Водитель «ВАЗ-2106» получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники УБДД УВД Сурхандарьинской области ведут следствие.