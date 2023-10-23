В Ташкентском доме фотографии продолжается выставка «Воля небес или История одной вышивальщицы», посвящённая творчеству известной вышивальщицы Мадины Касимбаевой, а также возрождению и сохранению традиций вышивки ташкентской школы. Экспозиция открылась в рамках завершившейся IV Международной биеннале прикладного искусства.





«Воля небес, или История одной вышивальщицы» — это четвёртый выставочный проект, созданный искусствоведом Бинафшой Нодир и вышивальщицей Мадиной Касимбаевой с целью популяризации и ознакомления широкой аудитории с уникальным и самобытным традиционным искусством Узбекистана.

Он является логическим продолжением других трёх выставок — «Свет далёкой звезды» (2015), «Таинство волшебных нитей» (2016) и «Рождение сюзане» (2018), поскольку также посвящён творчеству Мадины Касимбаевой, но отличается от них содержанием экспозиции и характером авторской идеи.

Фото: Мадина Касимбаева.

Уникальность творческой судьбы Мадины Касимбаевой в том, что она стала прославленной вышивальщицей, не будучи потомственной мастерицей. Благодаря её упорству и знаниям были восстановлены забытые в конце ХХ века традиции ташкентской школы вышивки.

Центральным предметом выставки является сюзане ой-паляк, размеры которого составляют 5,30×8 м.





На центральном поле, символизирующем Вселенную с помощью изящных круглых медальонов, расположены различные планеты. Самый большой медальон-розетка в середине композиции олицетворяет Солнце, которое приносит свет и тепло людям.

В орнамент, основанный на ташкентском паляке, мастерица добавляет свои собственные узоры, не нарушая гармонии первоначального дизайна.





Экспозицию дополняют 14 полотен, показывающие процесс создания вышивки.

Проект «Воля небес, или История одной вышивальщицы» нацелен на сохранение классических технологий и приёмов, их творческую аранжировку.

Выставка продлится до 10 ноября. Вход свободный.